Der Zollwahnsinn in den USA geht weiter - so reagiert der DAX und so kann es jetzt für den deutschen Leitindex weitergehen. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von TUI und Merck. Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch zu Wochenbeginn hat sich der DAX am Dienstag zunächst kaum bewegt. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach dem Handelsstart mit 21.917,73 Punkten leicht im Plus.Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,26 Prozent auf 27.213,79 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...