Der weltweit führende Anbieter von Baumaterialien und Bausystemen entscheidet sich für Blue Yonder, um eine bessere Agilität der Lieferkette und strategische Ziele durch den Einsatz von KI und ML zu erreichen

In der hart umkämpften und dynamischen Baustoff- und Systemindustrie müssen Hersteller strategisches Wachstum und finanzielle Performance vorantreiben, um erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund hat sich Knaufein weltweit führender Hersteller von Baustoffen und Bausystemen, für den Einsatz von Blue Yonder Demand Planning entschieden, einer cloudnativen Lösung mit kognitiven Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) nutzt. Die Lösung ermöglicht Knauf den Zugang zu branchenspezifischen Erkenntnissen, die eine schnellere Entscheidungsfindung sowie präzisere Prognosen ermöglichen und die Planungsfunktionen für die Nachfrage in der Lieferkette weiter transformiert. Die Lösung wird federführend von Blue Yonder Professional Services bereitgestellt.

Seit 1932 steht Knauf für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit und verfügt über mehr als 300 Produktionsstandorte in mehr als 90 Ländern. Die umfangreiche Produktpalette des Unternehmens von Trockenbausystemen bis hin zu Putz- und Deckenlösungen sowie innovative Dämmstoffe ermöglicht nachhaltige und effiziente Bauprojekte weltweit. Für die Umsetzung seiner Supply-Chain-Strategie 2032 war Knauf auf der Suche nach einem ganzheitlichen Ansatz für Prozesse und Technologien. Die Strategie zielt darauf ab, eine autonome End-to-End-Lieferkette zu etablieren, in der sämtliche Supply-Chain-Prozesse der drei globalen Geschäftseinheiten digitalisiert, orchestriert und automatisiert werden.

Um dies zu erreichen, wandte sich Knauf an Blue Yonder, seinen langjährigen Anbieter von Supply-Chain-Lösungen. Die Blue Yonder-Lösung soll als Rückgrat der Supply-Chain-Transformation von Knauf dienen und die Prognosegenauigkeit durch die Berücksichtigung dynamischer externer und interner Variablen verbessern, kausale Simulationen ermöglichen und Prozesse automatisieren.

"Blue Yonder war von Anfang an ein integraler Bestandteil unserer digitalen Transformation. Die Demand Planning-Lösung bietet die Agilität und Präzision, die wir benötigen, um uns an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen", sagt Dr. Martin Brown, Chief Supply Chain Officer bei Knauf. "Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Supply-Chain-Strategie 2032. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI- und ML-Technologien verbessern wir nicht nur die Prognosegenauigkeit, sondern bauen auch eine zukunftsfähige Lieferkette auf, die durchgängige operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bietet."

Mit der Blue Yonder Demand Planning-Lösung, die auf der Blue Yonder-Plattform aufbaut, erwartet Knauf folgende Vorteile:

Agile und integrierte Planung : Knauf wird adaptive Bedarfspläne durch die Integration von Echtzeitdaten und -systemen implementieren, um optimierte Abläufe und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen zu ermöglichen.

: Knauf wird adaptive Bedarfspläne durch die Integration von Echtzeitdaten und -systemen implementieren, um optimierte Abläufe und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen zu ermöglichen. Erweiterte Szenario-Planung : Knauf optimiert seine Bedarfsplanungsprozesse durch die Orchestrierung hochkomplexer Szenario-Simulationen, um sie variabler und flexibler steuern zu können.

: Knauf optimiert seine Bedarfsplanungsprozesse durch die Orchestrierung hochkomplexer Szenario-Simulationen, um sie variabler und flexibler steuern zu können. Verbesserte Prognosegenauigkeit und Bestandsoptimierung: Durch das Koppeln von Marktintelligenz mit fortschrittlichen statistischen Methoden und ML-Modellen wird Knauf die Genauigkeit seiner Nachfrageprognosen verbessern und die SKU-Bestände optimieren. Ziel ist es, Bestandsüberschüsse reduzieren und Betriebskapital freizusetzen.

Durch das Koppeln von Marktintelligenz mit fortschrittlichen statistischen Methoden und ML-Modellen wird Knauf die Genauigkeit seiner Nachfrageprognosen verbessern und die SKU-Bestände optimieren. Ziel ist es, Bestandsüberschüsse reduzieren und Betriebskapital freizusetzen. Dynamische Entscheidungsfindung: Knauf strebt die Planung von Bedarfsszenarien in Echtzeit an, um Prognosezyklen zu verkürzen und eine schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, die Kundenbedürfnisse effektiver erfüllt.

Knauf strebt die Planung von Bedarfsszenarien in Echtzeit an, um Prognosezyklen zu verkürzen und eine schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, die Kundenbedürfnisse effektiver erfüllt. Maßgeschneiderte und erweiterbare Lösungen für die Bedarfsplanung in großem Maßstab: Knauf hat sich zum Ziel gesetzt, maßgeschneiderte Workflows zur Bedarfsplanung zu entwerfen und zu implementieren, um auch besondere geschäftliche Herausforderungen erfüllen zu können und gleichzeitig die Skalierbarkeit über alle Geschäftsbereiche hinweg zu gewährleisten.

Heute stehen Unternehmen aufgrund von Nachfrageschwankungen, die durch unerwartete Unterbrechungen der Lieferkette, sich ändernde Kaufgewohnheiten, Inflation und eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Prozessen verursacht werden, vor immensen Herausforderungen. Diese Branchendynamik ist für herkömmliche Prognosemethoden nur schwer lösbar. Die auf Microsoft Azure gehostete Blue Yonder Demand Planning-Lösung adressiert diese Herausforderungen mit KI-basierten Funktionen und verändert damit die Art und Weise, wie Unternehmen zusammenarbeiten, planen, Vorhersagen und Entscheidungen treffen.

"Die Blue Yonder Demand Planning-Lösung ermöglicht es Herstellern wie Knauf, sich schnell an sich entwickelnde externe Dynamiken und Marktbedingungen anzupassen und sicherzustellen, dass ihre Lieferketten agil, nachhaltig und wettbewerbsfähig bleiben", sagte Terry Turner, President, Manufacturing, Blue Yonder. "Mit Blue Yonder kann Knauf seine Lieferkette optimieren und seine Strategie 2032 selbstbewusst verfolgen. Eine Vision, die Blue Yonder mit Stolz unterstützt."

Weitere Quellen:

Mehr über Blue Yonder Demand Planning

Mehr über die Blue Yonder Plattform

Video: Bedarfsplanung der nächsten Generation mit kognitiver Bedarfsplanung

Video: Was ist eine Composable Journey?

Video: Knauf Case Study

Der Blue Yonder-Fußabdruck bei Knauf beinhaltet auch die folgenden Lösungen: Blue Yonder Integrierte Geschäftsplanung Blue Yonder Order Promise Optimierung



Über Knauf

Die Knauf Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Baustoffen und Bausystemen. Mit über 300 Produktionsstandorten in mehr als 90 Ländern steht Knauf für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Mit unserer umfassenden Produktpalette, die von Trockenbausystemen über Putz- und Deckenlösungen bis hin zu innovativen Dämmstoffen reicht, können wir weltweit nachhaltige und effiziente Bauprojekte realisieren. knauf.com/de

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter von digitaler Supply-Chain-Transformation. Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister weltweit vertrauen auf Blue Yonder, um ihre Lieferkette von der Planung über das Fulfillment und die Lieferung bis hin zur Retoure zu optimieren und zu beschleunigen. Die KI-gesteuerte Supply-Chain-Plattform und das unternehmens- und mehrstufige Netzwerk von Blue Yonder ermöglichen genauere Prognosen und ein dynamisches Management von Kapazität, Bestand und Transport. Blue Yonder hilft Unternehmen, die Komplexität und Volatilität moderner Lieferketten mit widerstandsfähigeren, nachhaltigeren Lieferketten zu bewältigen, um Kunden zu begeistern, profitabel zu skalieren und fehlerfrei zu funktionieren. www.blueyonder.com

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter Verwendung des Namens "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211631546/de/

Contacts:

Blue Yonder Unternehmenskommunikation:

mediarelationsteam@blueyonder.com

USA: +1 480-308-3037

EMEA: +39 335 7849149