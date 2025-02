Der Investor Relations Manager von Nemetschek, Patrick Horch, nahm an der gut besuchten "Focus on IT"-Konferenz von mwb research teil und gab Einblicke in die neuesten Geschäftsentwicklungen des Unternehmens. Eine Aufnahme der Präsentation ist hier zu finden: mwb research | Digital ResearchHub | Equity Research. Nemetschek nutzt die digitale Transformation der Bau- und Design-Softwarebranche, indem es KI-Integration und eine diversifizierte Einnahmenbasis über wichtige Segmente hinweg nutzt. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zeigen einen Umsatzanstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr auf 996 Mio. EUR, angetrieben durch starkes organisches Wachstum und die Übernahme von GoCanvas. Die wiederkehrenden Einnahmen überschreiten nun 86 % aufgrund der Umstellung auf SaaS. Die erfolgreiche Integration von GoCanvas verringert die Abhängigkeit von den europäischen Märkten und wird voraussichtlich die Rentabilität im mittelfristigen Zeitraum verbessern. Trotz der Erhöhung des Kursziels auf 117,00 EUR (früher 110,00 EUR) wird die HALTEN-Empfehlung beibehalten, aufgrund begrenzter kurzfristiger Katalysatoren und einer hohen Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE