München (ots) -Die Tage werden wieder länger und bald werden die ersten Vorboten des Frühlings zu blühen beginnen. Der nahende Frühling ist für viele Menschen eine Zeit, um neue Perspektiven einzunehmen und neue Wege zu gehen. Dies betrifft auch Menschen mit Vitiligo, der sogenannten Weißfleckenkrankheit. Im Jahr 2025 können sie von den Fortschritten, die die Wissenschaft in den letzten Jahren im Bereich der Vitiligo-Therapie erzielt hat, profitieren. Voraussetzung dafür ist ein Besuch beim Hautarzt, der eine fundierte Diagnose stellen und hinsichtlich geeigneter Behandlungsmöglichkeiten beraten kann. Mit modernen Vitiligo-Therapien ist es mittlerweile möglich, eine Wiederherstellung der natürlichen Hautfarbe im Bereich der weißen Flecken zu erreichen. Der Behandlungsverlauf kann dabei jedoch individuell sehr unterschiedlich sein und Geduld erfordern. Menschen, die ihre Vitiligo behandeln wollen, sollten daher mit ihrem Hautarzt direkt über ihre Ziele und Bedürfnisse sprechen. Die Vititrack-App erlaubt zusätzlich ein Monitoring des Therapieverlaufs.Der Frühling steht vor der Tür - Zeit für einen neuen Umgang mit Vitiligo?Der Frühling ist ein Symbol für Hoffnung und Neubeginn - die kurzen Tage des Winters sind gezählt, die Sonne steigt wieder höher und gewinnt an Kraft und mit den ersten Schneeglöckchen und Krokussen wandelt sich die Natur und erwacht zu neuem Leben. Auch uns Menschen fällt es im Frühjahr häufig leichter Veränderungen in unserem Leben zuversichtlich zu betrachten, neue Projekte anzugehen und umzusetzen, uns mutig aus unserer Komfortzone zu wagen. Für Menschen mit Vitiligo kann es der richtige Zeitpunkt sein, sich mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen und vielleicht neue Schritte zu gehen, die zu einem positiven Umgang mit der Vitiligo beitragen. Das kann zum Beispiel bedeuten, sich über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten bei Vitiligo zu informieren und sich von Spezialisten beraten zu lassen. Denn es geht darum sich in seinem Körper wohlzufühlen und zu tun, was dafür erforderlich ist.Der erste Schritt - ein Besuch beim HautarztDie nichtsegmentale Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung der Haut, bei der das körpereigene Immunsystem die Zellen angreift, die für die Bildung des Hautfarbstoffs verantwortlich sind. So entstehen die charakteristischen scharf abgegrenzten, weißen oder rosafarbenen depigmentierten Hautbereiche. Bei der NSV treten die weißen Hautflecken auf beiden Körperhälften gleichmäßig auf. Und obwohl alle Körperregionen betroffen sein können, sind die Flecken um Augen und Mund sowie die an den Händen besonders häufig. Vitiligo-Betroffenen wird empfohlen, einen Termin beim Hautarzt zu vereinbaren. Er kann nicht nur eine fachlich fundierte Diagnose stellen, sondern auch über aktuell verfügbare, zielgerichtete Therapieoptionen für die NSV aufklären.Repigmentierung bei Vitiligo ist möglich - erfordert aber GeduldVitiligo ist derzeit nicht heilbar, aber mit modernen Behandlungsmethoden kann eine Repigmentierung, also die Wiederherstellung der natürlichen individuellen Hautfarbe, erreicht werden. Weil dazu neue pigmentbildende Zellen aus der gesunden Haut in die Bereiche der weißen Flecken einwandern müssen, erfordert dieser Vorgang jedoch Zeit und Geduld. Tatsächlich kann der Verlauf der Vitiligo-Behandlung abhängig von verschiedenen individuellen Faktoren sehr unterschiedlich sein - während manche Menschen rasch auf ein Medikament oder eine Behandlung ansprechen, kann es bei anderen eine Weile dauern, bis Veränderungen sichtbar werden. Daher kann es sinnvoll sein, zeitnah aktiv zu werden und eine Therapie zu beginnen, um möglicherweise schon erste Verbesserungen erreicht zu haben, wenn die Temperaturen wärmer werden und die dicke Winterkleidung wieder hinten im Schrank verschwindet.Den Therapieverlauf genau im Blick - mit der Vititrack-AppBei Therapien, die über einen längeren Zeitraum erfolgen und bei denen sich Veränderungen schrittweise einstellen, kann es eine Herausforderung sein, konsequent am Ball zu bleiben. Vitiligo-Betroffene, die ihre weißen Flecken behandeln wollen, sollten mit ihrem Hautarzt darüber sprechen, welche Ziele sich mit der individuell geeigneten Therapie in welcher Zeit erreichen lassen. Außerdem kann eine spezielle App dabei helfen, die Behandlung konsequent durchzuführen und Veränderungen zu dokumentieren. Mit der Vititrack-App können die behandelten Bereiche in regelmäßigen Abständen erfasst und so Repigmentierungsfortschritte sichtbar gemacht werden.Einfach hier die App auf dem Handy installieren: https://app.uncovervitiligo.com/de/Über VitiligoVitiligo* ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Haut, die mit einem Pigmentverlust einhergeht und durch weiße Flecken der Haut sichtbar wird. Bei der Erkrankung schädigen körpereigene Immunzellen die Pigmentzellen der Haut. Vitiligo zählt zu den häufigsten Pigmentierungsstörungen mit einer geschätzten Prävalenz zwischen 0,5 und 2 %. Das entspricht bis zu 150 Millionen Betroffenen weltweit.*Vitiligo tritt in verschiedenen Formen auf. Hier wird auf die nichtsegmentale Vitiligo (NSV) Bezug genommen, die mit 85 % die häufigste Form ist.Über IncyteIncyte ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit über 2.500 Mitarbeitenden und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. 