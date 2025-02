Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver; BC - 10. Februar 2025 - Spanish Mountain Gold Ltd. ("Spanish Mountain Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SPA - WKN: A0YJQF) freut sich, den Beginn seines Winter-Explorations-Diamantbohrprogramms 2025 (das "Winter-Bohrprogramm 2025") auf seinem Goldprojekt Spanish Mountain Gold ("SMG-Projekt") im Cariboo Gold Corridor, British Columbia, Kanada, bekannt zu geben.

Peter Mah, President und CEO von Spanish Mountain Gold, kommentierte: "Wir suchen nach bahnbrechenden Entdeckungen, sowohl in Bezug auf das Potenzial für hochgradige Mineralisierungen als auch auf das Wachstum der Mineralvorkommen, die den zukünftigen Wert des Projekts erheblich beeinflussen könnten. Die durchgeführten Bohrungen werden es auch erleichtern, die Projektinfrastruktur abseits potenzieller mineralisierter Goldvorkommen zu errichten, während das Unternehmen auf eine beschleunigte Bauentscheidung bis 2027 hinarbeitet."

Das Winterbohrprogramm 2025 wird sich auf die Erweiterung der Mineralisierungsaufschlüsse an und in der Nähe der Oberfläche entlang des Streichens sowie auf die Erprobung tieferer hochgradiger Abschnitte konzentrieren, die im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2024 entdeckt wurden. Es sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 10.000 Metern ("m") in 25 NQ- und HQ-Diamantbohrlöchern mit einer Länge von 350 m bis 700 m auf den folgenden Zielen geplant (siehe Abbildung 1 in der Pressemitteilung vom 21. Januar 2025, "Spanish Mountain Gold gibt Projekt-Update und kündigt Explorationsbohrprogramm 2025 an"):

Slipper- und K-Zonen Oberflächennahe Erweiterungen dieser Zonen mit Potenzial für einen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis.

Tiefer neuer kataklastischer Argillithorizont Die Bohrungen auf diesem Ziel werden die hochgradigen Abschnitte weiterverfolgen, die in Bohrloch 24-DH-1268 (siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2024, "Spanish Mountain Gold Intercepts Continuous Mineralization") gefunden wurden und das Potenzial haben, die Mineralisierung in der Nähe der Grube tiefer und nach Nordwesten hin zu erweitern. Dieses Programm wird auch die Tiefenausdehnung dieser hochgradigen Mineralisierung in der Nähe von Bohrloch 24-DH-1268 im Hinblick auf ihr Potenzial für den Untertagebau untersuchen. Die Bohrungen auf diesem Ziel haben begonnen.

Zielgebiet mit zutage tretendem Tuffstein - Es gibt drei Hauptgründe, dieses Zielgebiet zu bebohren: Erstens liegt das Gebiet etwa 1.350 m nordwestlich der auf die Grube beschränkten Ressource von 2021 (siehe Spanish Mountain Gold Project - Prefeasibility Study (PFS) and Mineral Resource Estimate, and associated NI 43-101 Technical Report, effective date May 10, 2023, available on the Company's website or under the Company's profile on Sedarplus. ca), und es hat das Potenzial, den oberflächennahen, hochgradigen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis für das Projekt zu erweitern; Zweitens wurden bei historischen Bohrungen im Zielgebiet hochgradige Quarzstrukturen in einer vertikalen Tiefe von 60 m bis 188 m durchschnitten. In diesem Gebiet gibt es keine historischen Bohrungen unterhalb dieser Tiefe; und Drittens gibt es Anzeichen dafür, dass die stratigraphische Abfolge in diesem Gebiet angehoben wurde, wodurch der hochgradige goldhaltige Cataclastic Argillite Horizon (siehe oben) möglicherweise näher an die Oberfläche gelangt ist. Die Bohrungen in diesem Zielgebiet haben begonnen.

Zielgebiet Phoenix Das Zielgebiet Phoenix wurde bereits früher durch historische Bohrungen identifiziert, bei denen bedeutende Goldabschnitte in Verbindung mit Quarzadern entdeckt wurden (siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember 2011, "Spanish Mountain Gold Announces Discovery of New Gold Zone"). Im Jahr 2024 wurde im Rahmen der Kernprotokollierungskampagne ein neues geologisches Modell entwickelt, das das Zielgebiet Phoenix enthält. Es modellierte eine potenzielle Goldmineralisierung mit einer Breite von etwa 1700 m, einer Länge von 350 m und einer Dicke von 100 m. Aufgrund der hochgradigen Abschnitte und eines beträchtlichen potenziellen oberflächennahen mineralisierten Goldvorkommens sind Folgebohrungen gerechtfertigt, um das Ausmaß der potenziellen Goldmineralisierung für den Tagebau und ihre potenziellen Auswirkungen auf den gesamten Projektfußabdruck zu bestimmen. Eine Winterstraße wurde zu den Bohrgebieten geräumt und die Bohrungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2025 beginnen.



Das Unternehmen hat Hardrock Diamond Drilling in Zusammenarbeit mit der Williams Lake First Nation und SkyWest Environmental in Zusammenarbeit mit der Xatsull First Nation mit der Durchführung des Winterbohrprogramms 2025 beauftragt. Im Rahmen des Programms werden 25 lokale und regionale Arbeitskräfte beschäftigt, was Familien und der Wirtschaft in British Columbia (BC) zugutekommt.

Um die Bearbeitungszeiten der Untersuchungsergebnisse zu verkürzen und den CO2-Fußabdruck zu verringern, hat das Unternehmen MSALABS beauftragt, PhotonAssayTM, eine innovative Technologie, für die Ergebnisse des Bohrprogramms zu nutzen.

Qualifizierte Person

Julian Manco, M.Sc., P.Geo., Director of Exploration bei Spanish Mountain Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste" Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Suzette N Ramcharan

+1 604 601-3651

info@spanishmountaingold.com

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele, 'prognostiziert', 'potenziell' oder Abwandlungen davon), "glaubt", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele", "Vorhersagen", "Ziele", "potenziell" oder Abwandlungen davon oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Bei den hierin enthaltenen Aussagen über den Abschluss und die Verwendung der Erlöse handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die, wie auch die anderen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens, auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements oder andere Ereignisse, die diese Aussagen oder Informationen beeinflussen, ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78438Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78438&tr=1



