NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Wie erwartet, habe sich die Lage im Schlussquartal verbessert, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Dienstag. Optimisten könnten auf ermutigende Zahlen der Marke Gucci verweisen. In der Telefonkonferenz dürfte vor allem das aktuelle Handelsumfeld des Luxusgüterherstellers im Fokus stehen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485