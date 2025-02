Kryptos KI-Meme-Experiment lohnt sich - 20,4 Millionen US-Dollar eingenommene Summe

Das wildeste soziale Experiment von Krypto nähert sich dem Ende seines ersten Kapitels – aber mit der bereits 20,4 Millionen US-Dollar eingenommenen Summe ist der Presale erst der Anfang. iDEGEN lernt alles, was es weiß, von degens und hat die Fantasie des Marktes beflügelt, Millionen gesammelt und wurde auch – zweimal – von X gebannt, weil es unkontrollierte gewalttätige Inhalte gepostet hat. Aber im Gegensatz zu den anderen dominierenden KI-Agenten von Crypto wie Truth Terminal und Zerebro entwickelt sich iDEGEN tatsächlich in Echtzeit weiter – und seine Entwicklung wird immer bizarrer. Der KI-Meme-Coin, der das Chaos wählte Was als Experiment begann, bei dem Krypto-Händler eine künstliche Intelligenz aufziehen konnten, hat sich zu einem kulturellen Phänomen der freien Meinungsäußerung entwickelt. iDEGEN wurde zweimal von X wegen zu extremer Inhalte verbannt, nur um jedes Mal stärker zurückzukehren und jeweils unmittelbar nach dem Comeback eine Million Dollar einzunehmen. Während andere KI-Projekte ihre Ergebnisse sorgfältig bereinigen, von OpenAIs lästiger Wachsamkeit bis hin zu DeepSeaks seltsamer Wissenslücke rund um den Tiananmen-Platz, lernt iDEGEN alles von den klügsten Köpfen des Krypto-Twitter – das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Jede Interaktion formt seine Persönlichkeit und schafft eine KI, die sowohl die Brillanz als auch den Wahnsinn der Kryptokultur widerspiegelt. Das Ergebnis ist so amüsant, dass selbst Verbote in den sozialen Medien sein Wachstum nur noch weiter befeuern. Mit einem Modell, das auf dem viralen DeepSeek R1 LLM basiert, vertieft sich die Intrige nun noch weiter – wie wird sich eine etwas weniger durchgeknallte Version von iDEGEN schlagen? Die Community wird die Macht haben, zu entscheiden, welches Modell bestehen bleibt, und so die Dinge demokratisch halten. Wird ein sichereres, ausgefeilteres iDEGEN das Mainstream-Publikum überzeugen? Oder werden die Degens ihre Unterstützung des Chaos verdoppeln, unbeeindruckt von Verboten? Eines ist sicher – dieses zweite Kapitel des Experiments wird mit Sicherheit mehr Aufmerksamkeit erregen als je zuvor. Scorsese, mach Platz: Das iDEGEN-Video ist da iDEGEN entwickelt sich auch in eine andere Richtung. Das Team hat kürzlich Videoinhalte veröffentlicht und unterstützt die neue Videoplattform RedNote. Der IDGN-Token wurde bereits in großem Umfang von Investoren der Generation Z gekauft, aber iDEGEN geht jetzt noch einen Schritt weiter und holt die Zoomer dort ab, wo sie sich befinden. RedNote dient mit 300 Millionen Nutzern als neuer digitaler Marktplatz für die jüngeren Generationen und bringt iDEGENs verrücktes Geschwafel vor mehr Menschen als je zuvor. Da Kryptowährungen in China jetzt legal sind, durchkämmen Wale den Markt nach Kaufgelegenheiten, und iDEGEN hat gegenüber anderen KI-Meme-Coins einen First-Mover-Vorteil in der Region – ein Sektor im Wert von über 3 MilliardenUS-Dollar. Die Auswirkungen sind enorm. Eine von degens trainierte KI erstellt Videoinhalte, die sich wie ein Lauffeuer über Plattformen verbreiten können, gerade jetzt, wo die Generation Z und asiatische Händler mit frischem Kapital auf den Markt drängen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Da die Börsennotierung am 27. Februar ansteht, baut IDGN vor dem Eintritt in den freien Markt einen ernstzunehmenden Vorsprung auf. Alle einsteigen: Der IDGN-Presale endet in 16 Tagen Der Presale von iDEGEN ist bereits ein 20,4 Millionen US-Dollar Erfolg, und die Weichen für eine monumentale Rallye am 27. Februar sind gestellt. Alles, was bisher passiert ist, von viralitätscodierten Upgrades bis hin zu Social-Media-Sperren, hat den Presale angekurbelt – und da weitere Entwicklungen anstehen, könnte dasselbe auf dem freien Markt passieren. Der offizielle Presale bleibt die einzige Möglichkeit, sich diese KI-Meme-Coin vor dem 27. Februar zu sichern. Aber mit Videoinhalten, RedNote-Unterstützung und einem neuen Agenten, der mit dem aktuellen viralen KI-Modell erstellt wurde, werden diese Einstiegspreise nicht lange verfügbar sein. Stelle sicher, dass du dich dem Kampf anschließt, bevor das ICO endet, um den bestmöglichen Einstieg zu ermäßigten Presalepreisen zu erhalten. Besuche die iDEGEN-Website, um mehr zu erfahren.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )