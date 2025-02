Oldenburg (ots) -Immer mehr Energieversorger sehen sich angesichts des rasanten Wandels im Energiemarkt mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Marktstellung zu behaupten. Mit der Seals Group GmbH haben es sich Aaron Brück und Philipp Boros zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen gezielt dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem schnelllebigen Markt zu sichern. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Der Energiemarkt steht vor enormen Herausforderungen. Energieversorger sind heute mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, die den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit ihres Geschäftsmodells direkt beeinflussen. Steigende Energiepreise, die Notwendigkeit zur Integration erneuerbarer Energien und technologische Entwicklungen machen die Branche sowohl komplex als auch unberechenbar. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen einer immer anspruchsvolleren Kundschaft gegenüber: Verbraucher erwarten nicht nur transparente Preise, sondern auch maßgeschneiderte Angebote, innovative Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit und schnelle Reaktionszeiten. In einem solchen Umfeld wird es zunehmend zur Herausforderung, sich erfolgreich vom Wettbewerb abzuheben und die eigenen Vertriebsziele zu erreichen. "Viele Energieversorger tun sich schwer, ihre Vertriebsstrategien effektiv anzupassen", erklärt Aaron Brück, der gemeinsam mit Philipp Boros die Seals Group GmbH gegründet hat. "Zwar weiß die Branche, dass ein Umdenken notwendig ist, doch in den meisten Fällen fehlen konkrete Handlungsansätze, um den Wandel aktiv umzusetzen.""Das ist ein ernstes Problem, denn gerade jetzt wäre es entscheidend, die Herausforderungen zeitnah anzugehen", fährt Philipp Boros fort. "Energieversorger müssen gezielt Lösungen entwickeln, um ihre Vertriebsziele zu erreichen, ihre Kunden zu begeistern und ihre Position zu sichern." Die Seals Group versteht sich als Bindeglied zwischen Energieversorgern und Endkunden. Mit maßgeschneiderten Vertriebsstrategien unterstützt das Unternehmen Vertriebsleiter von Energieversorgern und Stadtwerken dabei, ihre Vertriebsaktivitäten zu optimieren und ihre Ziele zu erreichen. Auf diese Weise möchten Aaron Brück und Philipp Boros die Trendwende in der Energiewirtschaft begleiten. Wie Energieversorger ihre Vertriebsziele erreichen und ihre Kunden im Verkaufsgespräch begeistern können, veranschaulichen Aaron Brück und Philipp Boros anhand der folgenden acht Schritte.Schritt 1: Die VorlageEin erfolgreiches Verkaufsgespräch beginnt mit einer guten Vorlage, die dem Kunden von Beginn an ein gutes Gefühl vermittelt. Ein lockeres Gespräch ist in der Regel ein perfekter Eisbrecher. Verkäufer können dabei die Umgebung beim Kunden gezielt nutzen: Ein Kompliment zu einer besonderen Einrichtung oder Dekoration im Zuhause des Kunden schafft eine entspannte Atmosphäre. Solche positiven Impulse lassen den Verkäufer direkt sympathisch wirken und bilden die Grundlage, um Begeisterung für das Produkt zu wecken.Schritt 2: Der PitchNachdem Verkäufer etwas Small Talk geführt haben, folgt der nächste Schritt: der Pitch. Hier geht es darum, dem Kunden zu erklären, warum der Besuch stattfindet und was das Ziel ist. Mit gezielten Fragen finden Verkäufer heraus, was dem Kunden wirklich wichtig ist. So schaffen sie nicht nur Vertrauen, sondern lenken das Gespräch auch effektiv in die richtige Richtung.Schritt 3: Die EinwandbehandlungEinwände gehören zu jedem Verkaufsprozess dazu. Zum Glück lassen sie sich mit einer guten Vorbereitung souverän angehen. Verkäufer sollten mögliche Einwände kennen und gezielt nachfragen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Kunde am Ende positiv entscheidet. Proaktive Klarheit bringt Verkäufer einen großen Schritt näher zum Erfolg und schafft die Grundlage für eine überzeugende Abschlussphase.Schritt 4: Die VisitenkarteEin häufiger Fehler im Verkaufsgespräch besteht darin, die Visitenkarte erst am Ende zu übergeben. Oft werden der Name und die Rolle des Verkäufers nur einmal zu Beginn des Gesprächs genannt, sodass sich der Kunde später möglicherweise nicht mehr daran erinnert. Besser ist es, die Visitenkarte gleich zu Beginn zu übergeben, damit der Name während des gesamten Gesprächs präsent bleibt.Schritt 5: Die ProduktpräsentationJetzt beginnt der entscheidende Moment: Die Produktpräsentation wird zur Bühne, auf der das Produkt lebendig wird. Verkäufer sollten auf Interaktion und Anschaulichkeit setzen, um das Interesse der Kunden zu wecken und eine persönliche Verbindung herzustellen. Ob mit einer Checkliste, einem Produktblatt oder einem kurzen Rundgang - es gilt, das Produkt greifbar und unterhaltsam zu präsentieren. Ein praxisnaher Ansatz schafft Klarheit, weckt Begeisterung und hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck.Schritt 6: Sicherheit geben und Angst nehmenSobald der Kunde das Produkt verstanden hat, sollten sich Verkäufer darauf konzentrieren, mögliche Unsicherheiten auszuräumen. In dieser Phase ist es wichtig, dem Kunden noch einmal ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Verkäufer sollten mögliche Unsicherheiten proaktiv ansprechen, offene Fragen beantworten und durch eine klare Darstellung der Vorteile überzeugen. So entsteht eine Atmosphäre, die Ängste abbaut, ein gutes Gefühl vermittelt und den Weg für eine positive Entscheidung ebnet.Schritt 7: Der AbschlussAnschließend folgt der entscheidende Moment: der Abschluss. Auf keinen Fall sollten Verkäufer das Gespräch ohne ein klares Ergebnis beenden. Stattdessen empfiehlt es sich, direkt zu klären, ob der Kunde bereit ist, einen Vertrag zu unterschreiben. Sollte das nicht der Fall sein, bietet es sich möglicherweise an, einen Folgetermin zu vereinbaren. Ein klares Commitment macht in vielen Fällen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus.Schritt 8: Die SchleifeViele Verkäufer machen nach der Vertragsunterzeichnung den Fehler, einfach abzuwarten und zu hoffen, dass der Kunde nicht mehr umschwenkt. Dabei wäre es gerade jetzt besonders wichtig, den Verkauf abzusichern. Verkäufer sollten sich Zeit nehmen, letzte offene Fragen des Kunden zu klären. Ebenso wichtig ist es, dem Kunden zu signalisieren, dass er bei Bedarf jederzeit anrufen kann - die Visitenkarte hat er ja schon in Schritt vier erhalten. Wer dem Kunden auch nach dem Gespräch noch einmal ein gutes Gefühl und Sicherheit vermittelt, verziert seinen Abschluss mit einer Schleife und sorgt dafür, dass dieser sauber und sicher ist.Verkäufer, die diesen acht Schritten folgen, werden nicht nur den Verkaufsprozess sauber abschließen, sondern stellen auch eine langfristige Kundenzufriedenheit sicher.