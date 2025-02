Linz (www.anleihencheck.de) - Einen regelrechten Aufwärtstrend legt gerade der polnische Zloty (PLN) zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/PLN notiere derzeit bei knapp über 4,1800; der Zloty sei somit so stark wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. PLN-Verkäufer könnten das aktuelle Niveau für Devisenabsicherungen nutzen. Wie lasse sich die Stärke der polnischen Währung erklären? Vielleicht gerade, weil sich Polen im Vergleich zur Eurozone konträr entwickele. Während die Inflation in der Eurozone zuletzt bei 2,5% gelegen habe, sei sie in Polen ungemindert hoch und liege bei derzeit 4,7%; Tendenz steigend. Als Konsequenz belasse die polnische Zentralbank den Leitzins seit Oktober 2023 unverändert bei 5,75%. Im Vergleich dazu habe die EZB den Leitzins seit Juni 2024 fünf Mal gesenkt. Wirtschaftlich steche Polen in Europa als Vorbild hervor. Während einige Länder der Eurozone mit einer Rezession kämpfen würden, habe das Wirtschaftswachstum in Polen im vergangenen Jahr bei 2,9% gelegen. In Polen, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehabe, stünden im Mai Präsidentschaftswahlen an. Politisch sei das Land zwischen zwei Blöcken stark polarisiert. Da die Wachstumserwartungen für 2025 zuletzt nach unten hätten revidiert werden müssen, sei ein Anhalten der PLN-Stärke alles andere als vorprogrammiert. (11.02.2025/alc/a/a) ...

