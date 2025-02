Die Siltronic-Aktie befindet sich weiterhin in einer schwachen Verfassung. Am Dienstag verliert sie leicht und steht aktuell bei 42,10 €. Was ist aufgrund der Unternehmensaussichten zukünftig zu erwarten? Prognosewerte erreicht Die schwache Nachfrage der Vorquartale setzte sich im vierten Quartal fort, hiervon sind die vorläufigen Finanzzahlen für 2024 vom 4. Februar geprägt. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 7% auf 1,4 Milliarden € zurück. ...

