Mit einem Kursgewinn von über +5% ist die Renk-Aktie am Dienstagmorgen einsamer Spitzenreiter im Small Cap Index SDAX und setzt ihre hervorragende Performance im Jahr 2025 fort. Seit Jahresbeginn hat der Getriebespezialist seinen Kurs bereits um ein Drittel gesteigert. Was steckt hinter dem heutigen Kurssprung und hat Renk noch mehr Luft nach oben? Ein neuer Großaktionär Auslöser des Kursgewinns am Dienstag war die Nachricht, dass Renk einen neuen ...

