Vaduz, 11. Februar 2025. Am Freitag, 21. Februar 2025, präsentiert die LLB-Gruppe ihr Jahresergebnis 2024. Das Jahresergebnis wird um 7.00 Uhr in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Die Medienmitteilung und der Finanzbericht werden gleichzeitig auf der Website llb.li veröffentlicht. Gleichentags findet um 10.30 Uhr ein Informationsanlass für Medien, Analysten und Investoren im Hotel Widder in Zürich mit anschliessendem Apéro statt. Wir freuen uns, Sie dazu einzuladen. Referenten Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident LLB-Gruppe

Gabriel Brenna, Group CEO

Christoph Reich, Group CFO Datum Freitag, 21. Februar 2025 Zeit 10.30 Uhr Ort Zunftstube im Hotel Widder, Rennweg 7, 8001 Zürich

Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme an der Medien- und Analystenkonferenz über den folgenden Link bis Dienstag, 18. Februar 2025, zu bestätigen: llb.li/anmeldung-cc

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability,

Telefon +423 236 82 09 | E-Mail cyrill.sele@llb.li. Wichtige Termine • Montag, 17. März 2025, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 • Donnerstag, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'261 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 109.9 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability

Telefon +423 236 82 09, Fax +423 236 87 71, E-Mail communications @llb.li , Internet llb.li



