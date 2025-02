Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Pressemitteilung zum vbw Rohstoffpreisindex: Spürbarer Anstieg der Rohstoffkosten im Jahr 2024



11.02.2025 / 11:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Spürbarer Anstieg der Rohstoffkosten im Jahr 2024

Brossardt: "Verfügbarkeit von bezahlbaren Rohstoffen für Betriebe unverzichtbar"



(München, 11.02.2025). "Mit durchschnittlich 147,3 Punkten lag der vbw Rohstoffpreisindex im Jahr 2024 um 6,3 Prozent höher als im Vorjahr 2023", fasst Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., die Ergebnisse des vbw Rohstoffpreisindex für das Jahr 2024 zusammen und führt weiter aus: "Die Erholung der Rohstoffpreise nach dem Preisschock im Frühjahr 2022 scheint beendet zu sein. Im Gegenteil: Wir verzeichnen seit dem Sommer 2023 wieder einen Anstieg bei den Rohstoffkosten. Das ist eine weitere Belastung für unsere Industrie, die aufgrund der grassierenden Konjunktur- und Strukturkrise sowieso schon massiv unter Druck steht. Die neue Bundesregierung muss hier zügig eine Trendwende einleiten."



Ähnlich wie die Preise für Rohstoffe insgesamt, sind auch die Preise für Industriemetalle im Vorjahresvergleich gestiegen. "Insgesamt erhöhten sich die Kosten für Industriemetalle für die bayerische Wirtschaft im Vergleich zu 2023 um 3,7 Prozent. Dies lag vor allem an höheren Preisen für die für den Freistaat sehr wichtigen Industriemetalle Kupfer (+7,7 Prozent) und Aluminium (+7,5 Prozent). Die Preise für Germanium und Indium stiegen zudem deutlich um fast 50 Prozent an. Auch bei den Edelmetallen sehen wir einen sprunghaften Anstieg. Gegenüber dem Vorjahr betrug die Preissteigerung durchschnittlich satte 17,8 Prozent. Silber und Gold verteuerten sich um mehr als 20 Prozent. Lediglich die Preise für seltene Erden verzeichneten entgegen dem allgemeinen Trend überwiegend Rückgänge", erklärt Brossardt.



Mit Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen fordert die vbw eine schnelle und echte Wirtschaftswende. "Die wirtschaftliche Lage wird immer brenzliger. Zusätzlich sorgen sich viele Betriebe vor möglichen neuen US-Zöllen. Die Betriebe brauchen deshalb schnell Entlastung. Wir müssen die Diversifizierung des Rohstoffbezugs stärken und dafür mehr internationale Märkte mit gleichwertigen Wettbewerbsbedingungen erschließen. Die Nutzung von heimischen Rohstoffvorkommen muss zudem einfacher möglich sein und die Verwendung von Sekundärrohstoffen muss im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Wir setzen hier hohe Erwartungen in die nächste Bundesregierung", so Brossardt abschließend.



In den vbw Rohstoffpreisindex fließen die Weltmarktpreise von 42 Rohstoffarten ein. Es handelt sich um Preise auf US-Dollar Basis. Diese werden gewichtet mit dem Importanteil des jeweiligen Rohstoffes nach Bayern.

Den kompletten vbw Rohstoffpreisindex finden Sie hier.

Die vbw Studie Rohstoffsituation der bayerischen Wirtschaft finden Sie hier .



Kontakt: Felix Fend, Tel. 089-551 78-335, E-Mail: felix.fend@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.