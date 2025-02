Travagliato, Italien (ots/PRNewswire) -Antares Vision Group, der italienische multinationale, führende Anbieter von Track & Trace-Systemen und Qualitätskontrolle, der die Sicherheit von Produkten und die Transparenz von Lieferketten durch integriertes Datenmanagement gewährleistet, kündigt DIAMIND Connect an, eine innovative Datenmanagement-Plattform, die die Lieferketten in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik-, Textil- und Chemieindustrie revolutionieren soll. Die Plattform ist eine neue Anwendung von DIAMIND, dem integrierten und modularen Ökosystem von Lösungen, das den Weg zur digitalen Transformation von Lieferketten weist, um deren Sicherheit und Transparenz zu verbessern.Dank einer Unique Digital Identity kann jedes Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg zurückverfolgt werden, von den Rohstoffen bis zum Endverbraucher, mit Daten, die über verschiedene Medien wie QR-Code, Datamatrix, NFC und RFID integriert werden können. Die Plattform verringert nicht nur das Fälschungsrisiko und bekämpft graue Märkte, sondern dokumentiert auch die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen und ermöglicht die Überwachung der Umwelt durch Kennzahlen wie den CO2-Fußabdruck und den Wasserverbrauch.Die modular aufgebaute und skalierbare Plattform DIAMIND Connect integriert sich in die bestehende IT-Infrastruktur (ERP, MES, WMS etc.) und folgt der Entwicklung der Produktionsprozesse. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Unterstützung der Einhaltung gesetzlicher Normen im Kosmetiksektor (Transparenz bei Allergenen und nachhaltigen Rohstoffen) über die vollständige Rückverfolgbarkeit vom Erzeuger bis zum Verbraucher im Lebensmittel- und Getränkesektor bis hin zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor, die eine nachhaltige Zukunft der Modeindustrie fördert."Die DIAMIND Connect Plattform steht im Einklang mit der Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie der Gruppe", erklärt Gianluca Mazzantini, CEO der Antares Vision Group . "Wir sind besonders stolz auf die Einführung der Plattform, die zu der bestehenden Plattform für den Life Science-Sektor hinzukommt und sich auf Regulierung und die Einhaltung der geltenden Gesetze konzentriert." "Die Plattform erfüllt die Anforderungen von Produzenten und Verbrauchern und wird zu einem Werkzeug, um die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Authentizität der Lieferkette auf allen Ebenen zu kommunizieren", bestätigt Massimo Bonardi, CTO der Antares Vision Group . "Es wurde nach den höchsten technologischen Standards entwickelt: eine native, auf Microservices basierende Multi-Tenant-Architektur, die mit Cloud-First-Ansatz und zudem Cloud-agnostisch entwickelt wurde, um maximale Skalierbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Die Plattform integriert fortschrittliche KI-Tools für die intelligente Verarbeitung und Analyse von Daten. Im Jahr 2025 wird DIAMIND, unser Ökosystem von Lösungen, mit neuen Modulen erweitert, um unser Angebot noch stärker auf die Marktdynamik abzustimmen."DIAMIND Connect erfüllt die Anforderungen des Digital Product Passport (DPP), der von der Europäischen Kommission eingeführt wurde. Der Produktentwicklungsplan wird Informationen über den gesamten Lebenszyklus der Produkte enthalten.INFORMATIONEN ZUR ANTARES VISION GROUPDie Antares Vision Group ist ein multinationales italienisches Unternehmen, das durch innovative Technologien für die Qualitätskontrolle (Inspektionssysteme und -maschinen), die durchgängige Rückverfolgbarkeit (Serialisierungs- und Aggregationslösungen) und das integrierte Datenmanagement (mit künstlicher Intelligenz und Blockchain) für Produktsicherheit und Transparenz in der Lieferkette sorgt. www.antaresvisiongroup.comalessandro.bajbadino@antaresvisiongroup.comMedienkontakt:Alessandro Baj BadinoHead of Corporate Communicationalessandro.bajbadino@antaresvisiongroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2616458/DIAMIND_CONNECT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2613436/Antares_Vision_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/diamind-connect-die-neue-plattform-der-antares-vision-group-revolutioniert-die-ruckverfolgbarkeit-das-kundenengagement-und-die-digitalisierung-der-lieferkette-302373298.htmlOriginal-Content von: Antares Vision Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178633/5968510