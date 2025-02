Köln (ots) -Das ACV Verkehrswende-Paper (https://magazin.acv.de/broschueren/verkehrswende/die-basics) ist ab sofort als interaktive digitale Broschüre auf der ACV Website verfügbar.Die Verkehrswende ist eines der zentralen Zukunftsthemen Deutschlands: Der Verkehrssektor soll nachhaltiger werden und sich langfristig wandeln. Doch die Debatte darüber, wie das gelingen kann, wird oft emotional und kontrovers geführt - das zeigen auch die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2025.Mit seinem neuen digitalen Verkehrswende-Paper schafft der ACV Automobil-Club Verkehr Orientierung in diesem oft komplexen Themenfeld. Die interaktive Broschüre beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Verkehrswende und ist ab sofort kostenlos auf der ACV Website (https://magazin.acv.de/broschueren/verkehrswende/die-basics) verfügbar.Fakten, Hintergründe und Perspektiven zur VerkehrswendeDas Verkehrswende-Paper ist in verschiedene Rubriken gegliedert und vermittelt fundierte Informationen in verständlicher Form. Es behandelt grundlegende Fragen, Chancen und Herausforderungen der Verkehrswende und geht dabei auf zentrale Aspekte ein, wie:- Deutschlands Rolle als Autoland,- Unterschiede im Mobilitätsverhalten zwischen Stadt und Land,- den aktuellen Stand der Infrastruktur.Alle Inhalte werden durch anschauliche Diagramme und Schaubilder ergänzt, um komplexe Zusammenhänge leicht nachvollziehbar zu machen.Ein ganzheitlicher und neutraler Blick auf die MobilitätDas Verkehrswende-Paper spiegelt zudem das ACV Verständnis einer klimafairen Mobilität wider. ACV Geschäftsführer Holger Küster betont: "Wir schließen keine Technologie aus, die zur Verkehrswende beitragen kann. Unser Fokus liegt auf einem breiten Mobilitätsverständnis, das verschiedene Verkehrsmittel einbezieht und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt. Unser Ziel ist es, ein möglichst ganzheitliches und vor allem neutrales Bild der Verkehrswende zu vermitteln."Jetzt interaktiv entdeckenDie interaktive Digital-Broschüre ist über folgenden Link abrufbar: www.acv.de/verkehrswende-paper. Sie ist für alle gängigen Endgeräte - Smartphone, Tablet und Computer - optimiert und jederzeit verfügbar.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5968497