NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Quartalsumsatz und das operative Ergebnis des Luxusgüterkonzerns hätten leicht über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatzseitig hätten sich zudem alle Luxus-Segmente im Vergleich zum dritten Quartal verbessert. Auch das Gucci-Geschäft habe sich verbessert, aber dennoch die Erwartungen leicht verfehlt./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:23 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485