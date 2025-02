NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach den vorgelegten Jahreszahlen für 2024 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Umsatzseitig sei es für den Luxusgüterkonzern weitgehend wie erwartet gelaufen, das operative Ergebnis sei etwas besser gewesen und der Überschluss etwas schwächer, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht sie "nicht viel, um zu einer positiveren Einschätzung zu kommen"./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485