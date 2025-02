Linz (www.anleihencheck.de) - Ein Bumerangeffekt beschreit ein Phänomen, das genau das Gegenteil von dem zur Folge hat, was eigentlich beabsichtigt wurde, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trump wolle mit Zöllen die US-Wirtschaft stärken. Dazu ein paar Gedanken zu den möglichen Folgen: Die USA hätten ein Handelsbilanzdefizit; sei also auf Importe angewiesen. Zölle würden Importe für Wirtschaft und Konsumenten verteuern. Die höheren Preise würden die Inflation treiben. Hohe Inflation sorge für höhere (Leit)zinsen. Das mache (kreditfinanzierte) Investitionen für Unternehmen und Konsumenten teurer. Negative Folgen für die Wirtschaft wären vorprogrammiert. Es bleibe spannend. (11.02.2025/alc/a/a) ...

