Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Reden von Notenbankvertretern stehen heute im Fokus, so die Analysten von Helaba.Insbesondere sei dabei der Blick auf Fed-Chef Powell zu lenken, der vor den Bankenausschuss des Senats trete. Diese halbjährlichen Anhörungen vor beiden Kammern des US-Kongresses (morgen stehe der Termin im Repräsentantenhaus an) würden immer eine große Aufmerksamkeit erhalten. Dieses Mal könnte es aber insbesondere Spannung verheißen, denn neben dem Ausblick für Konjunktur, Inflation und Zinsen würden Akteure an den Finanzmärkten darauf achten, ob die Fed in Person ihres Chairmans einem erhöhten politischen Druck ausgesetzt sei. ...

