Die D250-Elektromotoren für die Luft- und Raumfahrt von Evolito werden das Luftschiff LCA60T von Flying Whales antreiben

Voraussichtliche Inbetriebnahme 2028

Evolito Limited ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit Flying Whales bekanntgeben zu können, einem Pionierunternehmen aus dem Bereich der Entwicklung von Luftschiffen mit hoher Tragkraft. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für die nachhaltige Frachtluftfahrt dar, da sie sowohl innovative Lösungen für reale Probleme hervorbringen als auch zu einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks beitragen wird.

Flying Whales LCA60T airship utilising 32 x Evolito D250 electric motors. (Photo: Business Wire)

Evolito wird seinen hochmodernen elektrischen Antriebsmotor D250 für das Luftschiff LCA60T liefern, das 2027 seinen ersten Probeflug absolvieren soll. Das LCA60T ist 200 Meter lang und wurde für den Transport außergewöhnlich schwerer Lasten von bis zu 60 Tonnen entwickelt. Die Luftschiffe von Flying Whales stellen eine einzigartige Lösung für den Transport von schweren und sehr großen Gütern dar, insbesondere in Regionen mit eingeschränkter Infrastruktur. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Motoren von Evolito zielt Flying Whales darauf ab, ein effizienteres und umweltfreundlicheres Transportmittel verfügbar zu machen, das zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt und weltweit umweltfreundlichere Methoden in der Logistik fördert.

Flying Whales hat sich für sein Luftschiff aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungsdichte und seines hohen Drehmoments für den D250-Elektromotor von Evolito entschieden. Die Luftschiffe werden jeweils von 32 D250-Motoren angetrieben. Ein weiterer zentraler Faktor bei der Auswahl eines Elektromotorenpartners war für Flying Whales die Fähigkeit von Evolito, die Produktion zu skalieren, so dass die entsprechend der Produktionsprognose von Flying Whales erforderliche Menge an Elektromotoren geliefert werden kann.

Die Elektromotoren von Evolito sind die kleinsten und leichtesten ihrer Klasse. Der D250 stellt eine branchenführende Leistungsdichte von 18,5 kW/kg bereit und liefert bei einem Gewicht von 13 kg eine Spitzenleistung von 240 kW.

Im Jahr 2023 erhielt Evolito die Zulassung als Entwicklungsbetrieb durch die britische Zivilluftfahrtbehörde und strebt noch in diesem Jahr eine Zertifizierung nach POA und ISO9001 an. Dies wird die Zertifizierungskosten für Flying Whales senken.

Vincent Guibout, CEO von Flying Whales, erklärte: "Bei der Konzeption eines Luftschiffs ist das Gewicht der entscheidende Faktor. In den drei Jahren unserer Zusammenarbeit hat die Firma Evolito unter Beweis gestellt, dass sie mit ihren einzigartigen Scheibenläufer-Elektromotoren die beste Leistungsdichte ihrer Klasse liefern kann und außerdem in der Lage ist, die Produktion so zu steigern, dass unser prognostizierter Bedarf gedeckt werden kann. Zwischen unseren Teams besteht eine herausragende Synergie wir teilen die Leidenschaft, durch technische Spitzenleistungen und Innovation elektrisch angetriebene Luftfahrzeuge zur Verfügung zu stellen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Evolito im Hinblick auf den Jungfernflug des LCA60T und auf die folgende Serienproduktion und Vermarktung."

Dr. Chris Harris, CEO und Mitbegründer von Evolito, erläuterte: "Das Luftschiff LCA60T von Flying Whales ist ein wahrhaft inspirierendes Fluggerät, das beweist, dass das Fliegen mit elektrischem Antrieb zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen kann von der Reduzierung schädlicher Emissionen bis hin zur nachhaltigen Bereitstellung kritischer Infrastruktur. Die einzigartige Scheibenläufer-Technologie von Evolito ermöglicht eine neue Klasse leichter, kompakter und zugleich leistungsstarker Elektromotoren, die viele neue Flugzeugdesigns, Aufgabenprofile und Anwendungsfälle ermöglichen und damit bei elektrischen Antrieben in der Luft- und Raumfahrt neue Maßstäbe setzen."

Evolito

http://www.evolito.aero

Das Unternehmen Evolito macht den Flug mit elektrischem Antrieb zur Realität, indem es weltweit führende elektrische Scheibenläufermotoren, Motorsteuerungen und Batteriesysteme für den Luft- und Raumfahrtmarkt anbietet. Die elektrischen Antriebssysteme von Evolito sind bei Leistung, Drehmoment und Energiedichte in ihrer Klasse führend und von Natur aus robuster als alternative Technologien ein entscheidender Faktor für eVTOL, Urban Air Mobility, Hubschrauber- und Starrflügleranwendungen. Das Privatunternehmen hat seinen Sitz in Oxford. Zu den Geldgebern von Evolito gehören u.a. B-Flexion und Oxford Science Enterprises (OSE).

