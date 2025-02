DJ Bahn schließt Milliardenvertrag für Leit- und Sicherungstechnik

DOW JONES--Die Deutsche Bahn (DB) hat mit vier Unternehmen der Bahnindustrie einen langfristigen Vertrag über die Lieferung und den Bau von Digitaler Leit- und Sicherungstechnik (DLST) abgeschlossen. Die Vereinbarung mit einem Umfang von 6,3 Milliarden Euro umfasst Digitale Stellwerkstechnik, einschließlich des Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS, sowie integrierte Leit- und Bediensysteme, wie der Berliner Bahnkonzern mitteilte. Bei den vier Geschäftspartnern handelt es sich um MerMec Deutschland GmbH, Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH, Alstom sowie Siemens Mobility in einer Bietergemeinschaft mit Leonhard Weiss.

"In den nächsten Jahren wollen wir die Digitalisierung im Netz massiv vorantreiben und im ganzen Land ein Vielfaches an Signalen, Weichenantrieben und Stellwerken erneuern", sagte Infrastruktur-Vorstand Berthold Huber. "Der neue Volumenvertrag mit dem Sektor wird diesen Prozess signifikant beschleunigen."

Der Bahnindustrie biete der Vertrag mit fester Abnahmeverpflichtung höhere Planungssicherheit und ermögliche den Unternehmen, strategische Ressourcen aufzubauen und Kapazitäten zu steigern, teilte der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) separat mit. Dies seien "notwendige Bedingungen, um deutlich mehr Weichen und Signale modernisieren und realisieren zu können. Das ist der richtige erste Schritt, um in der Zukunft den deutlich höheren Bedarf an Modernisierungen erfolgreich bewältigen zu können", sagte VDB-Hauptgeschäftsführerin Sarah Stark.

Die DB verpflichtet sich im Zuge des Vertrages zum Abruf von insgesamt 15.500 Stelleinheiten bis Ende 2028. Für einzelne Projekte ist der Realisierungszeitraum bis 2032 ausgelegt. Die Vertragspartner verpflichten sich gegenüber der DB im Sinne eines Generalunternehmers, ein jeweils definiertes Volumen zu realisieren. Die entscheidende Neuerung besteht darin, dass die Vertragspartner sich langfristig auf eine verbindliche Abrufmenge verständigen. Schon im Frühjahr 2025 sollen erste Abrufe über mehrere Millionen Euro aus dem Vertrag erfolgen.

February 11, 2025

