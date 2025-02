NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Diese lägen zwar über den Erwartungen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch keine Anzeichen einer Verbesserung der Marke Gucci. Das sei eine negative Überraschung, nachdem deren Kreativdirektor Sabato De Sarno das Handtuch geworfen habe./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485