Die meistgehandelten Produkte: TUI-Aktie bricht trotz Umsatzplus ein!

Die nächste Tausendermarke ist in greifbarer Nähe für den deutschen Leitindex. Im frühen Handel steigt der DAX® bis auf 21.978 Punkte und damit nur knapp unter die 22.000 Punkte-Marke. Im Blickpunkt steht die Aktie von Merck KGaA. Das DAX®-Unternehmen bestätigte Übernahmegespräche mit Springworks Therapeutics. Andere Unternehmen wie BP, Deutsche Börse, UniCredit, TUI und Coca-Cola veröffentlichen heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Long Faktor-Optionsscheine und Call Optionsscheine auf TUI.

Der Tourismus-Konzern hat heute morgen seine Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlicht. TUI setzt ihren Wachstumskurs fort und verzeichnet einen Umsatzansteig von 13 Prozent, der über den Erwartungen liegt. Trotzdem sorgt das für keine Begeisterung an den Börsen. Die Aktie sackt im Xetra-Handel um rund 9 Prozent ab. Vor allem im Bereich Hotels und Kreuzfahrten kann der Konzern punkten, doch die Boeing-Krise belastet das Wachstum. Die Aktie notiert derzeit bei knapp 7,75 EUR. Auch Call Optionsscheine auf NVIDIA stehen wieder im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Tech-Riesen kletterte gestern 2,87 Prozent nach oben und schloss bei 133,57 USD. Die Skepsis, dass China aufgrund von DeepSeek weniger auf Chips von NVIDIA angewiesen sein könnte, schwacht langsam ab. Analysten und Anleger bleiben optimistisch vor den kommenden Quartalszahlen. Zuletzt sind Open-End-Turbos Bull auf Alibaba stark gefragt. Die Aktie kletterte gestern um 7,5 Prozent nach oben und startete damit mit viel Rückenwind in die Woche. Die Euphorie rund um KI lässt die Aktie erleben. Mit dem eigenen KI-Modell Qwen2.5-VL hat Alibaba jüngst ein beeindruckendes Modell präsentiert, welches die Konkurrenz in Benchemark-Tests in den Schatten stellt. Am 20. Februar wird der Konzern die Quartalszahlen veröffentlichen. Dies könnte für weitere Impulse sorgen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG1AYV 14,50 21925,00 Punkte 20484,40 Punkte 15,16 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Bull HC18D9 4,94 111345 USD 57,87 USD 2,16 Open End DAX® Bear HD4B42 3,01 21927,50 Punkte 22204,23 Punkte 76,45 Open End DAX® Bull UG2624 1,71 21925,00 Punkte 21783,37 Punkte 125,68 Open End DAX® Bear HD4B3V 2,44 21927,50 Punkte 22149,02 Punkte 95,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag TUI AG Call HD82VF 0,17 7,755 EUR 8,50 EUR 13,33 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD4QUT 31,57 132,625 USD 137,50 USD 2,56 17.06.2026 DAX® Put UG181T 8,41 21923,50 Punkte 21900,00 Punkte -12,76 19.09.2025 Costco Wholesale Corp. Call HD71ZX 12,77 1052,00 USD 1040,00 USD 5,16 14.01.2026 The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 5,83 650,745 USD 620,00 USD 7,37 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2025; 10:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Bechtle AG Long HC15Y8 2,91 32,18 EUR 21,41 EUR 3 Open End DAX® Long HD6SGG 18,62 21927,50 Punkte 17532,47 Punkte 5 Open End TUI AG Long HC65YN 6,36 7,728 EUR 5,67 EUR 3 Open End TUI AG Long HC65YQ 1,02 7,728 EUR 6,81 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 4,68 733,40 EUR 626,70 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2025; 11:00 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!