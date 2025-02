Cardano Kurs Prognose: Explodiert jetzt der ADA-Preis auf 8,5 US-Dollar?

In den letzten 24 Stunden ist der Preis von Cardano um über 14 Prozent angestiegen. Zwar liegt der ADA-Token bei einem Blick auf den vergangenen Monat noch immer im roten Bereich, konnte jetzt jedoch merklich zulegen, nachdem der Kurs durch zwei Flash-Crashes in jüngster Vergangenheit starke Einbußen verzeichnen musste.

Wir verraten, warum genau der Cardano Kurs seit gestern so stark anziehen konnte und werfen darüber hinaus einen Blick auf eine ADA-Prognose, die in einer langfristigen Betrachtung sogar ein Preisniveau von 8,5 US-Dollar im laufenden Jahr 2025 für realistisch hält.

Erster Antrag für Cardano-Spot-ETF in den USA gestellt

Der Hauptgrund für den jüngsten Hype am Krypto-Markt dürfte auf den Antrag des US-amerikanischen Vermögensverwalters Grayscale zurückgehen. Das Unternehmen stellte jetzt nämlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag auf einen Cardano-ETF, was das Interesse am ADA-Token merklich erhöhte. Dies könnte nur einer von vielen weiteren Anträgen sein, die den Handel mit ADA-Spot-ETFs in den USA ermöglichen könnten. Zuletzt wurden bereits ähnliche ETF-Anträge zu Litecoin, XRP und weiteren Kryptowährungen eingereicht, was das große institutionelle Interesse an den Krypto-ETFs beweist.

Bereits im letzten Jahr wurden mit Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs die ersten Krypto-Anlagewerte an der US-Börse veröffentlicht, nachdem in den zehn Jahren zuvor entsprechende Krypto-Anträge von der SEC immer abgelehnt wurden. Das spricht merklich dafür, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen nicht nur bei den Anlegern wächst, sondern auch US-Behörden immer stärker von den Möglichkeiten überzeugt sind.

Allerdings dürfte das aktuelle Wachstum des Cardano Kurses nur von kurzfristiger Dauer sein, denn zunächst muss die SEC über den Antrag beraten und diesen genehmigen - was Monate dauern dürfte. Trotzdem wagte der Krypto-Analyst XForceGlobal auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) eine eigene Analyse zum aktuellen Kursgeschehen und verriet in seinem Tweet, dass der ADA-Preis in den kommenden Monaten stark explodieren könnte.

In seiner Analyse betrachtete der Krypto-Experte den vergangenen Zyklus seit 2021 und fand hier ein Muster, das sich aktuell wiederholen könnte. Sollte dies der Fall sein, so würde Cardano Preis in den kommenden Monaten ab April stark ansteigen und könnte dann bis zum Herbst 2025 sogar ein Niveau von 8,5 US-Dollar erreichen.

Cardano ist vor allem dafür bekannt, dass das Projekt großen Wert auf wissenschaftliches Arbeiten und Peer-Review für neue Technologien legt. Damit soll die bestmögliche Sicherheit gewährleistet werden. Doch die Konkurrenz schläft nicht und auch andere Projekte konnten in jüngster Vergangenheit neue technologische Errungenschaften bieten. Allen voran muss Solaxy (SOLX) positiv erwähnt werden, denn hierbei handelt es sich um die weltweit erste Layer-2-Blockchain für Solana.

Presale-Explosion garantiert? Solaxy bereits ein voller Erfolg

In der jüngsten Vergangenheit hatte die Solana-Blockchain immer wieder mit Überlastung zu kämpfen, was mitunter zu starken Verzögerungen oder gar Ausfällen geführt hat. Genau dieses Problem möchte Solaxy als Layer-2-Skalierung lösen, indem es einen Teil der Transaktionen auf der Solana-Blockchain übernimmt und mithilfe sogenannter Rollups bündelt, was wiederum den Durchsatz stark erhöht.

So soll laut den Entwicklern des Projekts die "schnellste Blockchain aller Zeiten" verbessert werden. Kombiniert wird dies mit einem Multi-Chain-Ansatz, der Solana mit Ethereum verbindet und so einerseits von der großen DeFi-Seite des Ethereum-Netzwerks profitiert, andererseits die hohe Solana-Geschwindigkeit nutzen kann.

Die Solaxy (SOLX) Tokenomics in der Übersicht.

Der native SOLX-Token befindet sich aktuell im Vorverkauf und konnte fast 20 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Der Token selbst wird als Governance-Token eingesetzt und soll garantieren, dass alle Anleger ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Entwicklung haben.

Wer also noch im laufenden Presale die ersten SOLX-Token zu einem Preis von derzeit 0,001632 US-Dollar erwerben möchte, sollte nicht mehr lange zögern. Denn bereits innerhalb der nächsten 48 Stunden wird sich dieser Preis erhöhen. Ebenfalls interessant: Ein erstes Presale-Staking-Angebot ist ebenfalls vorhanden, das eine jährliche prozentuale Rendite von 208 Prozent bietet und damit zum großen Erfolg des Vorverkaufs beigetragen haben dürfte.

