Rekordverdächtige Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20 in den letzten fünf Jahren

Ziel ist es, 7 Mrd. KRW Umsatz zu erreichen und den Unternehmenswert durch die "Sicherung eines Big Franchise IP" zu verdoppeln

Förderung von Innovationen in der globalen Spielebranche durch Fortschritte in der KI-Technologie

KRAFTON, Inc. veranstaltete am 11. Februar eine Investor-Relations-Informationsveranstaltung (IR), auf der die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben wurden.

Gemäß den konsolidierten Finanzberichten nach den Korean International Financial Reporting Standards (K-IFRS) verzeichnete KRAFTON 2024 einen Umsatz von 2,7098 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn (OP) von 1,1825 Billionen KRW, was neue Rekordwerte darstellt. Diese Zahlen stellen ein Wachstum von 41,8 beim Umsatz und 54,0 beim Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr dar, das auf die anhaltende Expansion und Nachhaltigkeit des PUBG-IP zurückzuführen ist und in den letzten fünf Jahren zu einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 20 geführt hat. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete KRAFTON einen Umsatz von 617,6 Mrd. KRW und einen Betriebsgewinn von 215,5 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 15,5 bzw. 31,1 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wichtigste Erfolge im Jahr 2024

2024 übertraf KRAFTON erstmals seit seiner Gründung die Marke von 1 Billion KRW beim Betriebsgewinn. Die Umstellung von PUBG: BATTLEGROUNDS auf ein Free-to-Play-Modell hat das Wachstum weiter vorangetrieben, wobei das Spiel einen Rekord von 890.000 gleichzeitigen Nutzern (PCU) auf PC und Konsole erreichte. Dieses Wachstum, in Kombination mit den erfolgreichen IP-Kooperationen mit verschiedenen Marken, trieb die PC-/Konsolenverkäufe auf fast 1 Billion KRW.

Im Bereich Mobilgeräte erweiterte KRAFTON seine globale Reichweite, auch in Schwellenländern. BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI) verzeichnete den höchsten Umsatz aller Zeiten und trug zu einem Anstieg der Einnahmen aus dem Mobilgerätegeschäft um 35,7 im Jahresvergleich bei.

Geschäftsstrategie für 2025

KRAFTON plant erhebliche Investitionen in die Sicherung eines "Big Franchise IP" im Einklang mit seiner Strategie "Scale-up the Creative" und der kontinuierlichen Erweiterung des PUBG IP. Das Unternehmen hat sich das mittel- bis langfristige Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten fünf Jahre durch eine strukturierte Wachstumsstrategie einen Umsatz von 7 Billionen KRW zu erreichen und den Unternehmenswert zu verdoppeln.

Angetrieben durch das PUBG-IP als Hauptwachstumsmotor wird KRAFTON verschiedene Inhalte und Dienstleistungen für alle Fans im gesamten Franchise einführen. Kooperationen, Karten, Modi und andere Kerninhalte werden für ein verbessertes Benutzererlebnis optimiert und neue Spiele auf Basis der PUBG-IP werden veröffentlicht, um eine stärkere Präsenz auf globalen Märkten und Plattformen zu etablieren. Zu den wichtigsten strategischen Produkten von KRAFTON gehören inZOI DARK AND DARKER MOBILE Subnautica 2 und Dinkum Together

Über das Gaming hinaus hat KRAFTON sein Bestreben bekräftigt, zukünftige Innovationen in der Branche durch den Einsatz von KI voranzutreiben. Zusätzlich zu den laufenden und engen Kooperationen mit NVIDIA und OpenAI will KRAFTON seine KI-Fähigkeiten, wie z. B. die CPC-Technologie (Co-Playable Character), verbessern, um weltweit neue Spielerlebnisse zu schaffen.

Indien ist nach wie vor einer der führenden strategischen Märkte von KRAFTON, und es ist geplant, die Präsenz von BGMI durch umfangreiche Inhaltsaktualisierungen und regionsspezifische Strategien zu stärken. KRAFTON plant außerdem, das langfristige Wachstum in Indien durch verstärkte Veröffentlichungsbemühungen und die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben.

CEO CH Kim erklärte: "Während wir das PUBG-IP weiter ausbauen, werden wir die Entdeckung eines neuen Franchise-IP beschleunigen, um unseren Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Spielemarkt weiter zu stärken." Er fügte hinzu: "Mit unserer KI-Technologie, die die Zukunft der Spielerlebnisse definiert, wollen wir uns über die Spieleentwicklung hinaus als Unternehmen weiterentwickeln, das letztlich das globale Unterhaltungsökosystem vorantreibt."

Jahreseinnahmen (2024) Jahreseinnahmen im Jahresvergleich (2023) Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 27,098 19,106 41.8 Betriebsgewinn 11,825 7,681 54.0 Nettogewinn 13,026 5,941 119.3 Tabelle: KRAFTONs (vorläufige) Jahreseinnahmen 2024 auf konsolidierter Basis (Einheit: 100 Mio. KRW)

Quartalseinnahmen (Q4 2024) Quartalseinnahmen im Jahresvergleich (Q4 2023) Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 6,176 5,346 15.5 Betriebsgewinn 2,155 1,643 31.1 Tabelle: KRAFTONs (vorläufige) Einnahmen im vierten Quartal 2024 auf konsolidierter Basis (Einheit: 100 Mio. KRW)

