NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100,30 Euro belassen. Einen Verkauf des Unternehmens an einen Private-Equity-Investor erachtet Analystin Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie als sinnvoll. Zum Einen habe Gerresheimer bereits Erfahrung mit einem solchen Deal gemacht. Zum Anderen habe das Management es nicht geschafft, das Margenwachstum und die Aktionärsausschüttungen zu beschleunigen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6