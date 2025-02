Die 2024 weltweit in neuen Elektro- und Hybridfahrzeugen verbaute Batteriekapazität summiert sich auf knapp 900 GWh. So lautet die Auswertung der südkoreanischen Marktanalysten von SNE Research für das vergangene Jahr. CATL ist und bleibt dabei der Statistik zufolge unangefochtener Marktführer. Die in E-Fahrzeugen im vergangenen Jahr eingebauten Batterien kommen laut SNE Research exakt auf 894,4 GWh, was einem Zuwachs von 27,2 Prozent gegenüber dem ...

