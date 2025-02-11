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PR Newswire
11.02.2025 12:54 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 11

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

24,730,254.0000

3.8320 USD

IE00BLRPQH09

10 February 2025



RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,528,519.0000

9.1248 USD

IE00BJXRZJ40

10 February 2025



RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,224,930.0000

4.5493 USD

IE00BLRPRQ96

10 February 2025



RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 105 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 105 UCITS ETF

14,577,299.0000

4.7203 USD

IE00BLRPRR05

10 February 2025



RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

256,771.0000

5.7449 USD

IE000RMSPY39

10 February 2025



RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

2,381,647.0000

4.8549 USD

IE000PY7F8J9

10 February 2025



RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

17,879,403.000

4.8742 USD

IE000QUCVEN9

10 February 2025



ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

6,271,405.0000

6.4626 USD

IE000GA3D489

10 February 2025



ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

6,720,596.0000

7.9801 USD

IE0009A512E4

10 February 2025



ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

1,350,000.0000

4.9333 USD

IE000O5M6XO1

10 February 2025


© 2025 PR Newswire
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