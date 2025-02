Chart des Tages | AUDUSD Forexpaar (11.02.2025)

Die Währungen der Antipoden unterliegen heute einer etwas höheren Volatilität als üblich, was auf eine Reihe von Aktualisierungen der Stahl- und Aluminiumzölle zurückzuführen ist, die die neue Trump-Regierung erhöhen möchte. Die neuen Zölle in Höhe von 25 - heben alle bestehenden Vereinbarungen auf und treten am 12. März in Kraft. Der Markt geht jedoch davon aus, dass es bis dahin die Möglichkeit von Zugeständnissen bei den Verhandlungen zwischen den Ländern gibt, sodass die Reaktion des Devisenmarktes auf die Nachrichten relativ gelassen ausfiel.

?AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 - WKN: A0E4TC - Ticker: AUD/USD

An dieser Front sehen wir heute Aspekte, die die Volatilität auf den AUD- und NZD-Märkten erhöhen. Australiens Premierminister Albanese sagte, dass Trump erwäge, Australien von den Zolländerungen in Bezug auf Stahl auszunehmen, aber der Markt war wenige Minuten später sehr überrascht von Trumps Worten, der erklärte, dass es bei diesen Entscheidungen keine Ausnahmen geben werde.

Ähnlich verhält es sich mit Neuseeland. Der neuseeländische Finanzminister Willis gab heute bekannt, dass Neuseeland eine herzliche Beziehung zu den USA unterhält, und bereitete damit den Boden für Diskussionen über Zollpläne. Der Markt beobachtet ausnahmslos genau, ob nach den jüngsten Versuchen, den von den USA auferlegten Zolldruck zu verringern, ein solches Szenario auch jetzt eintreten wird. Der Markt wartet ab und analysiert, ob Trump bis zum 12. März zu einem weiteren Dialog mit anderen Ländern im Zusammenhang mit einer möglichen Lockerung der handelspolitischen Änderungen bereit sein wird....

