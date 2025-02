"Der nächste große Silberproduzent?" - GoGold-CEO Bradley Langille im Interview

Anzeige / Werbung

GoGold Resources könnte sich in den kommenden Jahren zu einem der führenden mittelgroßen Silberproduzenten entwickeln. Doch bevor der Bau der neuen Minen beginnen kann, steht das Unternehmen vor einer entscheidenden Phase: der Genehmigung für das Flaggschiffprojekt Los Ricos South. CEO Brad Langille spricht im Interview über den Weg zur Genehmigung, die Strategie für die kommenden Jahre und warum Silber kurz vor einem massiven Preisanstieg stehen könnte.

Silber erlebt derzeit eine spannende Phase. Analysten prognostizieren ein anhaltendes Defizit im Markt, während die Nachfrage aus der Industrie - insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität - weiter steigt. GoGold Resources sieht darin eine einmalige Gelegenheit.



Das Unternehmen betreibt bereits die Parral-Mine in Mexiko, die im vergangenen Jahr von ca. 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierte. Doch die wirklich großen Pläne drehen sich um die beiden neuen Projekte Los Ricos South und Los Ricos North.



"Wir sehen für unser Unternehmen die Möglichkeit, die Produktion von derzeit etwa 2 Millionen Unzen Silberäquivalent auf 9 und bis zu 17 Millionen Unzen pro Jahr zu steigern", erklärt CEO Brad Langille. "Unser erstes großes Projekt ist Los Ricos South, das in den ersten fünf Jahren durchschnittlich 7,3 Millionen Unzen Silberäquivalent liefern soll. Dazu kommt später Los Ricos North, wo wir laut unserer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie von über 8 Millionen Unzen pro Jahr ausgehen." Die Vision des Unternehmens ist es, in den kommenden Jahren zu einem bedeutenden Player in der Silberbranche aufzusteigen.

Übersicht über die Projekte von GoGold

Los Ricos South: Warten auf die entscheidende Genehmigung

Während GoGold in Parral bereits Umsätze generiert, liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Bau der ersten Mine in Los Ricos South. "Die endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) wurde abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung, um mit dem Bau zu beginnen", so Langille.



Er ergänzt: "Die DFS zeigt einen Net Present Value (NPV) von 355 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von 5 % und eine interne Rendite (IRR) von 28 %. Das basiert auf einem Silberpreis von 26,80 US-Dollar pro Unze und einem Goldpreis von 2.330 US-Dollar pro Unze. Wenn wir jedoch aktuelle Preise von 30 US-Dollar für Silber und 2.600 US-Dollar für Gold ansetzen, steigt der NPV auf ca. 470 Millionen US-Dollar."



Langille betont zudem die niedrigen Kosten: "Wir haben eine All-in-Sustaining-Cost (AISC) von unter 12 US-Dollar pro Unze. Das macht das Projekt extrem robust, selbst bei niedrigeren Metallpreisen." Mit der vorliegenden Studie sei das Projekt nun baureif, so Langille weiter: "Wir haben eine vollständige technische Planung abgeschlossen, die auch eine detaillierte Front-End-Engineering-Design-Phase umfasst. Sobald die Genehmigung vorliegt, können wir sofort mit der Umsetzung beginnen."



Laut GoGold befinden sich die Genehmigungsverfahren mittlerweile auf der Zielgeraden:

"Unsere Gespräche mit den Behörden deuten darauf hin, dass wir auf einer Liste von Minenprojekten stehen, die in naher Zukunft genehmigt werden sollen", so Langille weiter. "Unsere Erwartung ist, dass wir die Genehmigung bis Ende dieses Quartals erhalten."

Los Ricos North: Der nächste große Schritt

Parallel zur Entwicklung von Los Ricos South plant GoGold, Los Ricos North als weiteres Standbein der Expansion voranzutreiben. "Los Ricos North ist momentan noch in einer früheren Phase, aber die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zeigt eine Produktion von über 8 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr über eine Minenlaufzeit von 13 Jahren", so Langille. "Der Plan ist, dass wir, während Los Ricos South gebaut wird, in Los Ricos North weiterarbeiten, um dort später eine zweite große Mine zu eröffnen."

Starke Finanzbasis - 72 Millionen US-Dollar und schuldenfrei

Eines der stärksten Argumente für GoGold ist die stabile Finanzlage. "Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres 72 Millionen US-Dollar in Barbeständen und sind komplett schuldenfrei", betont Langille. Diese finanzielle Sicherheit gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, den Bau von Los Ricos South ohne übermäßige Verwässerung für bestehende Aktionäre zu finanzieren. "Zusätzlich befinden wir uns bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über Projektfinanzierungen, um sicherzustellen, dass wir eine flexible Kapitalstruktur haben", fügt Langille hinzu.

Silbermarkt: Auf dem Weg zu 50 US-Dollar?

Ein weiterer entscheidender Faktor für GoGold ist der starke Silberpreis, der sich stabil über 30 US-Dollar pro Unze hält. "Es gab bereits zwei Mal in der Geschichte Silberpreise nahe 50 US-Dollar, also ist es nicht undenkbar, dass wir das wieder sehen werden", sagt Langille. "Ich selbst habe es einmal in meiner Karriere erlebt, dass Silber fast 50 Dollar erreichte."



Die Bestände an physischem Silber nehmen weltweit ab, während die industrielle Nachfrage steigt. "Die Lagerbestände befinden sich im Defizit, und die Nachfrage wächst - insbesondere durch den Einsatz von Silber in Solarpanels, der Elektronikindustrie und im medizinischen Bereich. Das sieht sehr gut aus für Silber in den kommenden Jahren", schätzt Langille.



Für GoGold könnte das ein massiver Vorteil sein: "Unsere Minen werden eine All-in-Sustaining-Cost (AISC) von unter 12 US-Dollar pro Unze haben - das bedeutet, jeder Dollar über diesem Preis fließt direkt in unsere Gewinne", erklärt der CEO.





Ein Management mit nachweislicher Erfahrung

Ein entscheidender Faktor für Investoren ist das erfahrene Managementteam. "Wir haben in unserer Karriere bereits vier Minen gebaut und dabei über 2 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgenommen", so Langille. Er selbst ist einer der größten Aktionäre von GoGold und hält über 6 % der Unternehmensanteile: "Ich habe mein eigenes Geld investiert, weil ich absolut überzeugt bin, dass wir hier etwas Großes aufbauen."