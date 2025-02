Ceconomy startete mit starkem Momentum in das Geschäftsjahr 2024/25 und übertraf den Markt. Das organische Wachstum wurde sowohl durch solide Leistungen in den stationären Geschäften als auch im Online-Handel getragen, während sich Retail Media und der Marktplatz schnell entwickelten. Neue Xpress- und Smart-Stores sowie Übernahmen in Deutschland und der Schweiz erweiterten die Präsenz des Unternehmens. Der operative Gewinn verbesserte sich durch eine bessere Kostenkontrolle, wobei die DACH-Region führend war und Italien eine Erholung zeigte. Trotz Herausforderungen in Polen begegnet Ceconomy dem Wettbewerbsdruck aktiv. Ein effektives Bestandsmanagement steigerte den freien Cashflow und unterstützte die starken Q1-Umsätze. Der Ausblick für das Geschäftsjahr wurde bestätigt, und Ceconomy bleibt auf einem soliden Kurs. Die Analysten von mwb research heben ihr Kursziel auf 3,75 EUR (zuvor 3,50 EUR) an und bestätigen ihre KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG