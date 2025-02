NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe leicht über dem Konsens gelegen, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstagmorgen nach den Zahlen. Beim Ausblick hätten sich die Franzosen aber mit Details zurückgehalten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485