Wien (www.fondscheck.de) - Das Investmenthaus DCP Client Partner mit Sitz in Zürich hat eine Kooperation mit Greiff Capital geknüpft, so die Experten von "FONDS professionell".Der Freiburger Asset Manager Greiff Capital Management habe seine Partnerlounge erweitert und eine Vertriebspartnerschaft mit dem Schweizer Fondsanbieter DCP Client Partner geschlossen. Dies habe Greiff Capital mitgeteilt. Die Freiburger würden die Vermarktung des auf Nachranganleihen spezialisierten DCP - Hybrid Income Fund (ISIN LU2828000807/ WKN A40E5L) in Deutschland übernehmen. Die Strategie werde von Sascha Peier gelenkt. Damit werde die Partnerlounge zum zentralen Ansprechpartner für alle vertrieblichen Themen in Deutschland. ...

