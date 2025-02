Neue einfache, leistungsstarke, erschwingliche Block-Storage-Systeme versorgen kritische Anwendungen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute Updates für sein Enterprise-Storage-Portfolio bekanntgegeben, die eine Erweiterung der NetApp ASA A-Serie um neue Systeme vorsehen. Diese wurden entwickelt, um Block-Workloads für Organisationen jeder Größe zu beschleunigen und zu konsolidieren. Neben neuen Cyber-Resilienz-Funktionen ermöglichen die neuen Systeme Kunden den Aufbau einer silofreien Dateninfrastruktur, die sowohl auf Intelligenz basiert als auch für diese ausgelegt ist.

Organisationen müssen ihre Datenstrategie neu überdenken, um die Flexibilität und das Vertrauen in ihre Daten zu erhalten, die sie für eine erfolgreiche Modernisierung ihrer IT benötigen, um effiziente Innovationen voranzutreiben. NetApp hat heute drei neue Enterprise-Storage-Systeme vorgestellt, die Kunden noch mehr Optionen für einfache, leistungsstarke und erschwingliche Speicherlösungen bieten. Diese sind Teil eines intelligenten Dateninfrastruktur-Frameworks, das in der Lage ist, Workload-spezifische Anforderungen sowohl jetzt als auch in Zukunft zu erfüllen.

Die neuen hochleistungsfähigen Net App-Systeme ASA A20, A30 und A50 machen Block-Storage für geschäftskritische Anwendungen wie Datenbanken und virtuelle Maschinen für Unternehmen jeder Größe verfügbar. Mit einem Einstiegspreis von nur 25.000 US-Dollar sind sie ideal für kleinere Implementierungen, einschließlich Remote-Büros oder Zweigstellen. Die ASA-Systeme von NetApp bieten:

Einfachheit : Kunden können die NetApp ASA-Systeme nutzen, um ihre Betriebsabläufe mit mühelosem Speicher zu modernisieren, der innerhalb von Minuten implementiert, in Sekundenschnelle bereitgestellt und mit einem Klick geschützt werden kann. Einheitliche Management-Workflows über die gesamte Speicherumgebung hinweg, einschließlich NAS und SAN, ermöglichen Kunden eine einfache und zukunftssichere Skalierung.

: Kunden können die NetApp ASA-Systeme nutzen, um ihre Betriebsabläufe mit mühelosem Speicher zu modernisieren, der innerhalb von Minuten implementiert, in Sekundenschnelle bereitgestellt und mit einem Klick geschützt werden kann. Einheitliche Management-Workflows über die gesamte Speicherumgebung hinweg, einschließlich NAS und SAN, ermöglichen Kunden eine einfache und zukunftssichere Skalierung. Leistung : Mit einer Speicherarchitektur, die eine konstante Leistung und die Flexibilität bietet, klein anzufangen und auf Petabytes an Kapazität zu skalieren, können Kunden schneller und agiler operieren. Integrierte Geschäftskontinuität, eine Datenverfügbarkeitsgarantie von 99,9999 und eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie reduzieren betriebliche Risiken, sodass Kunden sorgenfrei operieren können.

: Mit einer Speicherarchitektur, die eine konstante Leistung und die Flexibilität bietet, klein anzufangen und auf Petabytes an Kapazität zu skalieren, können Kunden schneller und agiler operieren. Integrierte Geschäftskontinuität, eine Datenverfügbarkeitsgarantie von 99,9999 und eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie reduzieren betriebliche Risiken, sodass Kunden sorgenfrei operieren können. Erschwinglichkeit: Kunden profitieren nicht nur von den um 30-50 Prozent niedrigeren Anschaffungskosten im Vergleich zu Systemen der Konkurrenz, sondern auch von einer besseren Kapitalrendite durch einen um bis zu 97 Prozent niedrigeren Stromverbrauch und einen geringeren Betriebsaufwand bei der Modernisierung auf All-Flash-ASA.

"In weniger als einem Jahr hat NetApp sein gesamtes Unified-, Block-Optimized- und Object-Portfolio erneuert und sein Engagement für unermüdliche Innovation unterstrichen", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager Enterprise Storage bei NetApp. "Mit dem branchenweit umfassendsten Storage-Angebot mit integrierter Cyber-Resilienz bieten wir Systeme, die schneller, einfacher, skalierbarer und erschwinglicher sind als die der Konkurrenz maßgeschneidert für jede Arbeitslast und jedes Budget. Mit einer intelligenten Dateninfrastruktur, die den Betrieb optimiert, Risiken reduziert und die KI-Transformation beschleunigt, versetzt NetApp seine Kunden in die Lage, die Herausforderungen und Chancen des modernen Datenmanagements zu meistern."

Die neuen ASA-Systeme werden auch in einer konvergenten FlexPod-Infrastruktur erhältlich sein, die zusätzliche Vorteile wie vereinfachte Rechenzentrumsabläufe und eine beschleunigte Bereitstellung von Unternehmensanwendungen durch vorab getestete und validierte Architekturen bietet.

NetApp verbessert fortlaufend die integrierten Cyber-Resilienz-Funktionen seines Enterprise-Storage-Portfolios. Im Laufe des Jahres wird NetApp die NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection mit künstlicher Intelligenz (ARP/AI) für Block einführen. Dieses Update baut auf den bestehenden Fähigkeiten von ARP/AI auf der ersten Echtzeit-Bedrohungserkennung und -reaktion für NAS-Systeme und erweitert den Schutz vor Cyberbedrohungen auf SAN-Kunden.

Um die operativen Risiken für Unternehmen weiter zu reduzieren, führt NetApp das Ransomware Detection Program ein. Für den Fall, dass bestimmte Ransomware-Angriffe nicht erkannt werden, hilft dieses Programm bei der Wiederherstellung mit Hilfe der NetApp Professional Services, ohne dass dafür anfängliche Kosten anfallen.

"Als bevorzugter Dateninfrastruktur-Anbieter für Aruba erweitert NetApp unser IT-Angebot um eine intelligente Dateninfrastruktur, die uns bei der Optimierung von Rechenzentrumslösungen und der Bereitstellung gemeinsamer Innovationen in ganz Europa unterstützt", sagte Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director, Aruba S.p.A. "Angesichts der Skalierung unseres Betriebs, um der wachsenden Nachfrage nach Cloud-Services gerecht zu werden, ist es entscheidend, dass wir Skalierbarkeit und Flexibilität aufrechterhalten. NetApp ONTAP zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit und Einheitlichkeit aus und ermöglicht es uns, technische Ressourcen für den Kundenservice einzusetzen, anstatt für Schulungen oder langwierige Operationen."

"Die SAN-Modernisierung ist eine riesige Chance, da der Datenbedarf wachsender Unternehmen mit ihrem Betrieb zunimmt", sagte Scott Sinclair, Practice Director, Cloud, Infrastructure and DevOps, Enterprise Strategy Group. "Unternehmen brauchen eine umfassende Datenstrategie, die sie in die Zukunft trägt. Gleichzeitig bedeuten ein Mangel an IT-Fachkräften und knappe Budgets, dass viele kleine Unternehmen keine Speicherspezialisten zur Verfügung haben, um eine intelligente Datenstrategie zu entwickeln. Die neue ASA A-Serie bietet eine einfache, leistungsstarke und erschwingliche Grundlage, um sie in die Zukunft zu führen."

Weitere Informationen zu diesen Erweiterungen und anderen Updates im NetApp-Portfolio finden Sie unter https://www.netapp.com/product-updates

Aussagen von NetApp zu unveröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Verpflichtung, Garantie oder Zusicherung seitens NetApp dar, einschließlich in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preise oder Zeitpläne.

Für das Ransomware Detection Program gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kein Ransomware-Erkennungs- oder Präventionssystem kann vollständigen Schutz vor einem Ransomware-Angriff garantieren. Obwohl es möglich ist, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, dient die Technologie von NetApp als eine wichtige zusätzliche Verteidigungsschicht. Unsere Forschung zeigt, dass die NetApp-Technologie eine hohe Erkennungsrate bei bestimmten auf Dateiverschlüsselung basierenden Ransomware-Angriffen erzielt hat.

Weitere Ressourcen

NetApp ASA

Vertrauen in die Ransomware-Erkennung: garantierte Sorgenfreiheit

NetApp führt neue Block-Storage-Systeme der ASA A-Serie ein, und noch vieles mehr

Die Zukunft von Speicherlösungen freisetzen: NetApps Durchbrüche bei Block-Optimized Storage und Ransomware Defense

Die sicherste Speicherlösung der Welt bietet jetzt noch mehr Sorgenfreiheit

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211019571/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com