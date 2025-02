© Foto: Stefan Puchner/dpa

Die deutsch-französische Rüstungsgruppe KNDS sichert sich weitere Anteile an Panzergetriebehersteller Renk. Die Aktie ist weiter im Aufwind und gewinnt mehr als 5 Prozent hinzu.Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS hat seinen Anteil am Panzergetriebehersteller Renk signifikant ausgebaut und sichert sich damit eine strategische Position. KNDS nutzte eine Kaufoption für 18,3 Millionen Renk-Aktien vom Finanzinvestor Triton, wie Renk am Montagabend mitteilte. Damit steigt der KNDS-Anteil auf 25,1 Prozent, während Triton seine Beteiligung um die Hälfte auf 15,2 Millionen Aktien reduziert. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Die Anleger reagierten …