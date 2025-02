DJ EU-Kommission kündigt Reaktion auf US-Zölle für Metalle an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat angekündigt, dass die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Stahl- und Aluminiumexporte der Europäischen Union zu erheben, zu Gegenmaßnahmen führen würde. Trump sagte am Montag, er werde Zölle in Höhe von 25 Prozent auf ausländische Metalle erheben, die in die USA eingeführt werden.

"Ungerechtfertigte Zölle gegen die Europäische Union werden nicht unbeantwortet bleiben - sie werden entschlossene und verhältnismäßige Gegenmaßnahmen auslösen", sagte von der Leyen. Die EU werde ihre Interessen wahren und ihre Industrie schützen. "Zölle sind Steuern - schlecht für die Wirtschaft, schlechter für die Verbraucher", sagte sie.

Von der Leyens Kommentare wurden von Maros Sefcovic, EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, während einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg am Dienstagmorgen aufgegriffen. "Die EU sieht keine Rechtfertigung für die Verhängung von Zöllen auf unsere Exporte, was wirtschaftlich kontraproduktiv ist", sagte er und sagte, dass Zölle "ein Lose-Lose-Szenario" schafften.

"Wir bewerten derzeit das Ausmaß der über Nacht angekündigten Maßnahmen und werden entschlossen und verhältnismäßig mit Gegenmaßnahmen reagieren", sagte er.

Spitzenbeamte der EU haben sich in den letzten Wochen mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie mit Trumps Kritik an der EU umgehen sollen. Der US-Präsident kritisierte in einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar auch die Vorliebe der EU für die Regulierung der Industrie. Dies geschah wenige Tage, bevor die EU-Politiker einen Plan zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Region vorstellten, der auch das Versprechen enthielt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften für Unternehmen zu vereinfachen.

