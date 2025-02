Die Beiersdorf-Aktie präsentiert sich aktuell in einem herausfordernden Marktumfeld mit moderaten Schwankungen. Im XETRA-Handel bewegte sich der Kurs am Vormittag zunächst leicht aufwärts und erreichte zwischenzeitlich 128,45 Euro, bevor er im weiteren Tagesverlauf eine leichte Korrektur auf 127,70 Euro erfuhr. Die Handelsdynamik spiegelt sich in einem Umsatzvolumen von über 25.000 gehandelten Aktien wider, wobei die Kursentwicklung im Vergleich zum Vortag nur marginale Veränderungen aufweist.

Analystenprognosen und Zukunftsaussichten

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Beiersdorf-Aktie optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 141,63 Euro sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Besonders bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 147,80 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde - ein Niveau, das einen potentiellen Kursanstieg von mehr als 15 Prozent bedeuten würde. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn je Aktie von 4,30 Euro, während die Dividendenprognose auf 1,05 Euro je Aktie angehoben wurde.

