Branchenweit erste Zusammenarbeit führt plattformübergreifende Analysen als integrierte Lösung ein, um Herausforderungen bei der Messung von Mobil- und Webnutzung für Spieleentwickler zu lösen

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospielhandel, hat sich mit AppsFlyer, dem weltweit führenden Anbieter für mobile Messung, Zuordnung und Datenanalyse, zu einer branchenweit ersten Zusammenarbeit im Bereich Webshops zusammengeschlossen. Diese Erweiterung der Partnerschaft zwischen Xsolla und AppsFlyer bietet Spieleentwicklern verbesserte Einblicke und eine vereinfachte Aktivierung für die weltweit verfügbare Webshop-Lösung. Außerdem werden Lösungen für plattformübergreifende Mess- und Zuordnungsherausforderungen eingeführt. Die Partnerschaft umfasst zwei Integrationsoptionen: Server-to-Server (S2S) und Webintegrationen für mobile Spiele.

Xsolla und AppsFlyer haben über ein Jahr lang eng zusammengearbeitet, um zwei maßgeschneiderte Integrationen zu entwickeln, die kritische Herausforderungen auf dem mobilen Markt angehen. Diese Integrationen bieten Spieleentwicklern umfassende Daten zum Nutzerverhalten, zur Kampagnenleistung und zur Umsatzzuordnung auf mobilen und Web-Plattformen. Die Aktivierung ist unkompliziert und erfordert keine Programmierkenntnisse seitens der Entwickler. Teams jeder Größe können diese Tools direkt in den Publisher-Konten von Xsolla und AppsFlyer aktivieren. Dieser Ansatz unterstreicht das Engagement von Xsolla, komplexe Prozesse zu vereinfachen und den Erfolg von Entwicklern zu unterstützen.

Die S2S-Integration für mobile Anwendungen ermöglicht eine vollständige Messung des Lifetime Value (LTV) und des Return on Advertising Spend (ROAS) für Käufe, die innerhalb der Anwendung und im Webshop getätigt werden. Käufe im Webshop werden als In-App-Ereignisse gemessen, und AppsFlyer ordnet jeden Kauf der Anzahl der Installationen der mobilen Anwendung, der Nutzerakquise und der Kampagnen zur Wiederbelebung zu, um eine vollständige plattformübergreifende Nutzererfahrung, einen vollständigen LTV und eine Berechnung des Return on Investment (ROI) zu ermöglichen. Der Einrichtungsprozess ist einfach und erfordert keine technischen Kenntnisse, sodass er allen Entwicklern mobiler Anwendungen über die Publisher-Konten von Xsolla und AppsFlyer zugänglich ist.

Die Web-Integrationsaktivierung dient der Messung und Bewertung der Marketingleistung, der Konversionsraten von Werbung, der leistungsstarken Werbemotive und der Re-Targeting-Maßnahmen für Webshops, die den Site Builder von Xsolla verwenden. Entwickler können diese Funktionalität einfach aktivieren und so die Effektivität von Werbekampagnen messen, die den Traffic auf ihre Webshops über die Publisher-Konten von Xsolla und AppsFlyer lenken.

"Xsollas Webshop-Lösung hat die Branche der Entwickler von Handyspielen revolutioniert, mit über 500 eingerichteten Webshops. Zuvor waren die herkömmlichen Messinstrumente für Mobilgeräte für dieses Szenario nicht geeignet. Diese Integration mit AppsFlyer schließt die Datenlücke zwischen Webshops und mobilen Apps und bietet Spieleentwicklern einen vollständigen Überblick über die LTV und den Gesamt-ROI", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Xsolla, die Komplexität für unsere Partner im Bereich der mobilen Spiele zu vereinfachen und intelligentere Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage vollständiger Datenflüsse über den gesamten Spielerweg hinweg zu ermöglichen."

"In einem sich ständig weiterentwickelnden und dynamischen Gaming-Ökosystem ist es für Entwickler, die ihre Leistung optimieren und ihren Umsatz maximieren wollen, von entscheidender Bedeutung, die gesamte User Journey über Mobilgeräte und das Internet zu verstehen", so Adam Smart, Product Director of Gaming bei AppsFlyer. "Durch die Kombination der Handelskompetenz von Xsolla mit den führenden Analysefähigkeiten von AppsFlyer werden wir eine nahtlose plattformübergreifende Messung und Zuordnung erhalten, die Entwicklern die Erkenntnisse liefert, die sie benötigen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen und das Wachstum der Branche zu beschleunigen. Diese Integrationen stellen sicher, dass sich Entwickler auf die Schaffung außergewöhnlicher Spielerlebnisse konzentrieren können, in dem Wissen, dass ihre Erfolge entsprechend gewürdigt werden."

Diese Integrationen lösen zwei große Herausforderungen im Ökosystem der mobilen Spiele: zuverlässige LTV- und ROAS-Messung über Plattformen hinweg und genaue Verfolgung von Webshop-Werbekampagnen. Entwickler können kleine Aktivierungen direkt über ihre Konten mit einem optimierten Aktivierungsprozess über das Xsolla-Publisher-Konto und das AppsFlyer-Publisher-Konto verwalten.

Die Spieleindustrie, insbesondere im Bereich der mobilen Spiele, verlangt zunehmend nach Tools, die klare Einblicke in das Spielverhalten bieten und eine präzise Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichen. Diese Lösungen helfen Entwicklern, ihre Interaktionsstrategien und ihren ROI zu optimieren, sodass sie sich auf die Entwicklung außergewöhnlicher Spielerlebnisse konzentrieren können.

Entdecken Sie die innovativen Lösungen von Xsolla und AppsFlyer, die auf den mobilen Markt zugeschnitten sind, um die Datenlücke bei der Verfolgung und Messung der Webshop-Leistung zu schließen: xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über AppsFlyer

AppsFlyer unterstützt Marken dabei, mit seinen fortschrittlichen Technologien für Messung, Datenanalyse, Deep Linking, Engagement, Betrugsschutz, Datenbereinigung und Datenschutz gute Entscheidungen für ihr Unternehmen und ihre Kunden zu treffen. AppsFlyer basiert auf der Idee, dass Marken den Datenschutz für ihre Kunden verbessern und gleichzeitig außergewöhnliche Erlebnisse bieten können, und ermöglicht es Tausenden von Entwicklern und Technologiepartnern, bessere und bedeutungsvollere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter appsflyer.com

