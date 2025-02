Altenholz (ots) -Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat am 11. Februar 2025 Dataport in Altenholz besucht. Während ihres Besuchs informierte sie sich über den Stand der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung. Begleitet wurde sie von Dirk Schrödter, Minister für Digitalisierung und Medienpolitik des Landes Schleswig-Holstein und Markus Biercher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.Beim Besuch in der Firmenzentrale des IT-Dienstleisters ging es unter anderem darum, wie mithilfe einheitlicher und medienbruchfreier Verwaltungs-IT aktuellen Herausforderungen begegnet werden kann. Dazu gehören demografischer Wandel und Fachkräftemangel, die Nutzung künstlicher Intelligenz sowie die Stärkung von digitaler Souveränität und Krisenfestigkeit öffentlicher Institutionen.Zusätzlich zu diesem fachlichen Austausch präsentierten Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, und Silke Tessmann-Storch, Vorständin Lösungen Dataport, den Besucher*innen bei einem Rundgang unter anderem aktuelle Lösungen für die Digitalisierung und das New-Work-Konzept des Unternehmens.Bildmaterial (https://www.dataport.de/fileadmin/user_upload/presse/2025-02-11-besuch-andrea-nahles-am-standort-altenholz.jpg)www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5968832