Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 11. Februar 2025, hat die Regierung die Maturakommission für die Mandatsperiode 2025 bis 2029 neu bestellt.Für weitere vier Jahre als Mitglieder im Gremium Einsitz nehmen Schulamtsleiterin Rachel Guerra, Christoph Ospelt, Richard Quaderer und Eugen Nägele, Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, als Mitglied mit beratender Stimme. Neu gehören der Kommission der Vorsitzende Elias Jehle sowie die ordentlichen Mitglieder Stefan Batliner und Martin Frick an. Sie ersetzen die ausscheidenden Mitglieder Brigitte Kaiser, Markus Kaiser, Helmut Konrad und Christoph Mattle.Die Regierung dankt den wieder- respektive neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft in der Maturakommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan AgnolazzaT +423 236 64 71stephan.agnolazza-hoop@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928710