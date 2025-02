Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) wieder einen Gewinn erzielt und soll zukünftig zudem an die gewohnte überdurchschnittliche Performance anknüpfen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei zu berücksichtigen, dass das Scherzer-Team im Rahmen seiner opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments einen deutlichen Fokus auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen lege. Bei Investitionen in Abfindungswerte könne jedoch viel Zeit ins Land gehen. Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV nennt der Analyst jedoch ein unverändertes Kursziels von 3,00 Euro und erneuert die Einschätzung "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.02.2025, 14:25 Uhr)



