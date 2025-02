Opengear, ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) und Anbieter von sicheren und Smart Out of Band Managementlösungen, freut sich, die Erweiterung seiner CM8100-10G Console Manager-Serie durch die Einführung der integrierten 5G-Mobilfunktechnologie bekannt zu geben. Diese Version bietet die bewährte Konnektivität, Sicherheit und betriebliche Effizienz, auf die sich Kunden bei Opengear verlassen, und stellt gleichzeitig eine führende Lösung für ihre Netzwerke dar.

Opengear announces CM8100-10G-5G: Streamlined Network Management with 5G Connectivity and Scalable Out of Band Access (Photo: Opengear)

KI, IoT und Cloud-Computing verändern die Arbeitsweise von Unternehmen. Diese Technologien erfordern eine geringe Latenz, eine hohe Bandbreite und eine ständige Verbindung, was IT-Organisationen dazu zwingt, die Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung kritischer Infrastrukturen zu überdenken. In Kombination mit der Lighthouse®-Softwarelösung von Opengear, Smart Management Fabric und Zero-Touch-Provisioning bietet CM8100-10G-5G eine 5G-gestützte Smart-Out of Band-Lösung für eine schnelle, sichere und stabile Remote-Netzwerkverwaltung und meistert so diese Herausforderungen.

Die erweiterte Lösung umfasst mehrere herausragende Verbesserungen:

5G für ein widerstandsfähiges Netz: Integrierte 5G-Konnektivität und 10GbE-Uplinks sorgen für nahtlose Ausfallsicherheit, gewährleisten Geschäftskontinuität und minimieren Ausfallzeiten in IT-Umgebungen mit hoher Dichte, während sie gleichzeitig den täglichen Betrieb optimieren.

Skalierbare und anpassungsfähige Infrastruktur: Der mit 5G-Technologie aufgerüstete CM8100-10G-5G schützt IT-Investitionen durch eine hochgradig skalierbare und anpassungsfähige Lösung für die Netzwerkstabilität, die sich mit den Anforderungen von Spitzentechnologien wie KI, Cloud-Computing und IoT weiterentwickelt.

Optimiertes Netzwerkmanagement: Verbinden und steuern Sie bis zu 48 serielle Geräte, vereinfachen Sie die Verkabelung und reduzieren Sie den Betriebsaufwand so erhalten Netzwerkteams mehr Transparenz und Kontrolle über kritische Infrastrukturen.

Patrick Quirk, President von Opengear, erklärte: "Die Geschäftskontinuität kann über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Die Integration der 5G-Technologie in unsere CM8100-10G-Serie ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, eine Netzwerkmanagementlösung bereitzustellen, die Störungen eliminiert und gleichzeitig ein automatisches Failover auf Mobilfunk ermöglicht, um einen nahtlosen Zugang zu gewährleisten. Da die Nachfrage nach Netzwerken immer komplexer wird und das Datenvolumen zunimmt, wird der Bedarf an einer schnellen, zuverlässigen und effizienten Fernverwaltungslösung immer dringender. Unser neuester Konsolenmanager, der CM8100-10G-5G, ist darauf ausgelegt, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, diese Herausforderungen direkt anzugehen."

Diese Ankündigung folgt der langjährigen Tradition von Opengear, die Produktfähigkeiten im Einklang mit technologischen Fortschritten und Kundenfeedback zu verbessern, um sicherzustellen, dass jede Lösung den Branchenstandards und Kundenerwartungen entspricht oder diese übertrifft. Als nahtloser Nachfolger des IM7200-Produkts von Opengear kombiniert der CM8100-10G-5G 5G-Technologie mit Netzwerkmanagement-Funktionen.

Erfahren Sie, wie die 5G-integrierte Smart-Out of Band-Lösung von Opengear die Ausfallsicherheit Ihres Netzwerks verbessern kann. Weitere Informationen über CM8100-10G-5G finden Sie unter www.opengear.com/.

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sicheren, stabilen Zugang und Automatisierung zur Unterstützung kritischer IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und jeden Tag. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten über die innovative zentrale Managementsoftware Lighthouse und eine breite Palette von Anwendungen.s. Die Lösungen von Opengear genießen das Vertrauen globaler Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Utah und verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com/.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -lösungen für das geschäfts- und unternehmenskritische Internet der Dinge (IoT). Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, um kritische Kommunikationsinfrastrukturen und Compliance-Standards in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, unnachgiebiger Zuverlässigkeit und kugelsicherer Leistung bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten. Das 1985 gegründete Unternehmen hat seinen Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden und es werden immer mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.digi.com, oder rufen Sie uns an, 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (International).

