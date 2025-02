11. Jahresbericht zur Effektivität von Ethik- und Compliance-Programmen hebt Strategien hervor, um Ressourcenlücken, Führungsabstimmung, aufkommende Risiken und generationenbedingte Herausforderungen zu bewältigen

Die LRN Corporation, ein führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen, hat seinen mit Spannung erwarteten Bericht zur Effektivität von Ethik- und Compliance-Programmen 2025 (Ethics Compliance Program Effectiveness Report), "Caught in the Middle" veröffentlicht. Der umfassende Bericht liefert Einblicke in die wachsenden Leistungslücken unter Ethik- und Compliance-Programmen (E&C), die Kluft zwischen den Generationen und die aufkommenden Risiken wie künstliche Intelligenz und globale Lieferketten-Compliance -, die die E&C-Landschaft weltweit prägen.

"Ethik- und Compliance-Programme waren noch nie so entscheidend für die organisatorische Resilienz und das Vertrauen in Unternehmen", sagte Kevin Michielsen, CEO der LRN Corporation. "Diese Studie zeigt auf, wo Organisationen erfolgreich sind und wo sie sich verbessern müssen, um den Anforderungen eines komplexen regulatorischen Umfelds und einer sich wandelnden Belegschaft gerecht zu werden."

Der diesjährige Bericht hebt kritische Daten hervor und zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen der Führungskräfte und den Erfahrungen der Mitarbeiter, was deutlich macht, dass sich die Führungsebene enger mit den Frontline-Mitarbeitern abstimmen muss. Außerdem werden kritische Unterschiede zwischen E&C-Programmen mit hoher und mittlerer Wirkung aufgedeckt, wobei hochwirksame Programme durch fortschrittliche Tools und Analytik einen Vorsprung erzielen.

Der Bericht 2025 deckt wesentliche Lücken in E&C-Programmen auf, darunter:

Zunehmende Ressourcenlücken : Hochwirksame E&C-Programme nutzen fortschrittliche Tools, Analytik und Benchmarking nahezu doppelt so effektiv wie Programme mit mittlerer Wirkung. Diese Ressourcendiskrepanz führt zu einer wesentlichen Kluft in der Leistung.

: Hochwirksame E&C-Programme nutzen fortschrittliche Tools, Analytik und Benchmarking nahezu doppelt so effektiv wie Programme mit mittlerer Wirkung. Diese Ressourcendiskrepanz führt zu einer wesentlichen Kluft in der Leistung. Detachiertheit der Führungsebene : Bei der Wahrnehmung der ethischen Kultur besteht nach wie vor eine große Lücke zwischen Führungskräften und Arbeitnehmern. Mehr als doppelt so viele Führungskräfte (79 %) wie Arbeitnehmer (37 %) sind der Meinung, dass das mittlere Management Entscheidungen konsequent im Einklang mit den Unternehmenswerten trifft.

: Bei der Wahrnehmung der ethischen Kultur besteht nach wie vor eine große Lücke zwischen Führungskräften und Arbeitnehmern. Mehr als doppelt so viele Führungskräfte (79 %) wie Arbeitnehmer (37 %) sind der Meinung, dass das mittlere Management Entscheidungen konsequent im Einklang mit den Unternehmenswerten trifft. Fehlende Auseinandersetzung mit aufkommenden Risiken : Das Ergreifen von Compliance-Maßnahmen für neu aufkommende Risiken, einschließlich künstlicher Intelligenz und Schwachstellen in der Lieferkette, hinkt bei mittelwirksamen Programmen sogar um das 2,3-fache hinterher.

: Das Ergreifen von Compliance-Maßnahmen für neu aufkommende Risiken, einschließlich künstlicher Intelligenz und Schwachstellen in der Lieferkette, hinkt bei mittelwirksamen Programmen sogar um das 2,3-fache hinterher. Generationenbedingte Herausforderungen: Mitarbeitende der Generation Z weisen im Vergleich zu anderen Altersgruppen eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit auf, Skepsis gegenüber der Fairness von Führungskräften zu äußern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit maßgeschneiderter Strategien, um Vertrauen aufzubauen und die am schnellsten wachsende Gruppe der Belegschaft stärker einzubinden.

"Der Bericht ist ein Weckruf für die höchste Führungsebene in Unternehmen, die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung zu schließen", sagte Ty Francis, MBE, Chief Advisory Officer bei der LRN Corporation. "Durch den Fokus auf Transparenz, Verantwortlichkeit und proaktives Risikomanagement können Organisationen Compliance in einen strategischen Vorteil verwandeln. Diese neue und aktualisierte Studie stellt die Erfahrungen der Mitarbeitenden direkt denen der Compliance-Experten gegenüber und bietet so ein viel tieferes Verständnis für die Übereinstimmungen oder Diskrepanzen in der Wahrnehmung der Programmeffektivität."

"Caught in the Middle" unterstreicht die Bedeutung von kontinuierlicher Verbesserung, Zusammenarbeit und Innovation für die Gestaltung der Zukunft von E&C. Auf der Grundlage von Umfragen unter mehr als 1.500 Fachkräften und 1.500 Mitarbeitenden weltweit bieten die Ergebnisse einen Fahrplan für Unternehmen, Lücken zu schließen und Chancen zu ergreifen, um wiederum ihre Programme zu stärken, sich an sich verändernde Landschaften anzupassen und eine ethische Kultur zu fördern, die im heutigen komplexen Geschäftsumfeld floriert.

LRNs Caught in the Middle, Ethics Compliance Program Effectiveness Report 2025 steht unter folgendem Link zum Herunterladen zur Verfügung.

Über die Berichte der LRN Corporation

Der Ethics Compliance Program Effectiveness Report 2025 ist die jüngste Folge der zehnjährigen LRN-Studienreihe mit Umfragen und Analysen, die Daten von Ethik- und Compliance-Organisationen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erfassen. Diese Studie ergänzt andere laufende LRN-Studien, darunter der Benchmark of Ethical Culture Report und der Code of Conduct Report. Zusammengenommen bietet die LRN-Branchenforschung unvergleichliche Einblicke in Best Practices, Benchmarks und innovative Strategien, die die Zukunft der Compliance-Programme bestimmen.

Über LRN Corporation

LRN hilft Organisationen, komplexe Herausforderungen im Bereich Compliance und Ethik zu bewältigen, indem das Unternehmen prinzipientreue Leistung fördert. Über 2.800 Unternehmen und weltweit Millionen von Lernenden nutzen die Analysen, Dienstleistungen und E-Learning-Kurse von LRN, um Unternehmenspraktiken und Verhaltensweisen zu verankern, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter LRN.com.

