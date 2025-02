DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Strategie 2025-2027 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK *** 11:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat von MNI 11:00 DE/Bundesregierung, Bundeskabinett, Berlin 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) und Advyce & Company, Online-Pressekonferenz zum Thema: "Standortradar Deutschland: Wirtschaft, Transformation, Zukunft" 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 (Volumen 1 Mrd EUR) und 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 (Volumen 1,5 Mrd EUR) 13:00 US/Kraft Heinz Co, Jahresergebnis 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis 18:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei National Association of Corporate Directors (NACD) *** 18:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "r* in the monetary policy universe: navigational star or dark matter?" *** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 11, 2025 08:53 ET (13:53 GMT)

