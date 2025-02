FIDA - für die einen Hoffnungsträger für neue Geschäftsmodelle, für Finanz- und Versicherungsvermittler eine Chance, für die anderen ein Bürokratiemonster. Nun könnte das EU-Projekt vor dem Aus stehen. Ein entsprechendes Papier vonseiten der EU-Kommission soll jeden Moment veröffentlicht werden. Vonseiten der Versicherer und Kreditinstitute gibt es schon lange Kritik an FIDA (Financial Data Access) beziehungsweise an dem entsprechenden Verordnungsentwurf der EU-Kommission. Ziel der Verordnung ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...