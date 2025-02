Am Dienstag hat das Artifical Intelligence (AI) Action Summit in Paris begonnen. Auf dem zweitägigen Kongress kommen führende Persönlichkeiten aus der KI-Branche, wie OpenAI-Gründer Sam Altman, und wichtige Politiker der westlichen Welt zusammen. Auch US-Vizepräsident JD Vance ist in anwesend und sprach eine Warnung an die Europäer aus."Wir glauben, dass übermäßige Regulierung die Entwicklung einer transformativen Industrie abwürgen könnte," sagte Vance. "KI muss frei von ideologischer Voreingenommenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...