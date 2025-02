Der DAX hat am Dienstag ein weiteres Rekordhoch erreicht und dabei erstmals die Marke von 22.000 Punkten überwunden. Das Rekordhoch liegt nun bei 22.003 Zählern. Gegenüber dem Vortag notiert der deutsche Leitindex damit 0,4 Prozent im Plus.Die Bullen bleiben am deutschen Aktienmarkt weiter am Drücker. Zu den Top-Gewinnern im deutschen Leitindex zählen am Nachmittag die Papiere von Siemens mit einem Plus von 1,5 Prozent, aber auch die Aktien der Deutschen Bank, die um 1,4 Prozent steigen und das ...

