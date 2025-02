Porr-Vorstandschef Karl-Heinz Strauss hat bereits einen Modellvorschlag für leistbares Wohnen in der Tasche, wehrt sich gegen sinnlose Ausgaben wie den Gießkannen-Klimabonus und nennt das Lieferkettengesetz einen Humbug. Und Österreichs Budget lasse sich locker in sieben Jahren sanieren. Ich mag ja, wenn wer Mut zur Meinung hat! "Grüne Ideologie und ökologische Sturheit" hätten hauptsächlich zu viel Bürokratie gebracht und sind Schuld, dass grüne Politik in Europa derzeit abgewählt wird, ist sich Karl-Heinz-Strauss sicher: "Wir brauchen technologische Freiheit." Der Porr-Vorstandschef war heute im Klub der Wirtschaftspublizisten zu Gast und ordentlich in Fahrt. ...

