Das Unternehmen wird die Erlöse aus dem Angebot nutzen, um seine Vertriebs- und Marketinginitiativen auszubauen und so Wachstum und Marktdurchdringung voranzutreiben.

Toronto, Ontario--(10. Februar 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) ("BrandPilot" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass es eine vorgeschlagene nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") von bis zu 40.000.000 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 0,025 USD pro Einheit für einen Gesamterlös von bis zu 1.000.000 USD durchführen wird. Das Unternehmen hat anfängliche Zusagen in Höhe von etwa 800.000 USD erhalten, die mit der ersten Tranche (wie unten definiert und beschrieben) abgeschlossen werden sollen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ("Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren (vorbehaltlich einer Beschleunigung) (das "Verfallsdatum")nach Ausgabe des Optionsscheins eine Stammaktie zu einem Preis von 0,10 USD zu erwerben ("Optionsschein-Ausübungspreis"). Sollte das Unternehmen vor Ablaufdatum Optionsscheine mit einem Ausübungspreis unter 0,10 USD ausgeben, wird der Ausübungspreis aller nicht ausgeübten Optionsscheine automatisch auf den Ausübungspreis der neu ausgegebenen Optionsscheine gesenkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, das Ablaufdatum aller oder eines Teils der ausstehenden Optionsscheine zu beschleunigen, falls die Stammaktien über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von mindestens 0,20 USD gehandelt werden. Die Einheiten werden in jeder kanadischen Provinz sowie in den USA und anderen Rechtsgebieten gemäß verfügbaren Prospektausnahmen und geltendem Wertpapierrecht angeboten.

Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Angebot bestimmte Vermittler ("Finders") beauftragen und diesen eine Barprovision von bis zu 8 % des Bruttoerlöses zahlen, der durch an das Unternehmen vermittelte Käufer erzielt wurde. Zudem werden sie eine Anzahl an Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 8 % der verkauften Einheiten erhalten ("Broker-Optionsscheine"). Jeder Broker-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Einheit zu einem Preis von 0,025 USD innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschlussdatum des Angebots.

Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse des Angebots für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Nach eigenem Ermessen kann das Unternehmen das Angebot um zusätzliche 20.000.000 Einheiten (500.000 USD) auf maximal insgesamt bis zu 60.000.000 Einheiten (1.500.000 USD) erweitern.

Der Abschluss des Angebots kann in mehreren Tranchen erfolgen, wobei der erste Abschluss voraussichtlich am oder um den 17. Februar 2024 stattfinden wird ("erste Tranche"). Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Annahme durch die Canadian Securities Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot (CSE: BPAI) ist ein Technologieunternehmen für Performance-Marketing mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die eine außergewöhnliche Kapitalrendite (ROI) für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalysen und Branchenexpertise befähigt BrandPilot Organisationen, komplexe Werbelandschaften präzise zu navigieren. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Spectrum IQ, nutzt Mikro-Influencer, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren, während AdAi Werbeverschwendung reduziert, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert.

KONTAKTINFORMATIONEN

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Informationen und Aussagen über das zukünftige Geschäft, die Betriebstätigkeit, die finanzielle Leistung, Aussichten sowie andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen des Unternehmens umfassen oder implizieren können. Solche Aussagen beinhalten den erwarteten Abschluss des vorgeschlagenen Angebots, die Verwendung der daraus resultierenden Erlöse und die Höhe der anfänglichen Zusagen der Abonnenten des Angebots. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Annahmen, auf denen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot abzuschließen und die Erlöse des Angebots zu verwenden. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen vernünftig sind, kann aufgrund der Verwendung von Annahmen sowie der erheblichen Risiken und Unsicherheiten keine Garantie dafür gegeben werden, dass solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen korrekt sind. Den Lesern wird daher geraten, ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Unsicherheiten vorzunehmen und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu verlassen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten ab dem Datum dieser Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jegliche Absicht ab, solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder die Gründe zu aktualisieren oder zu überarbeiten, warum tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten, abweichen könnten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIE WERTPAPIERE WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DEM "U.S. SECURITIES ACT") ODER DEN WERTPAPIERGESETZEN EINES BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN NUR ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WENN SIE GEMÄSS DEM U.S. SECURITIES ACT UND DEN ANWENDBAREN BUNDESSTAATLICHEN WERTPAPIERGESETZEN REGISTRIERT SIND ODER EINE AUSNAHME VON EINER SOLCHEN REGISTRIERUNG VORLIEGT. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR.

Um die Quellenversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/240326

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/8373472691150648/Brandpilot_Announces_1M_Private_Placement_with_Initial_Commitments_of_800000



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1053241073Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18991700-brandpilot-kuendigt-privatplatzierung-hoehe-1-mio-usd-anfaenglichen-zusagen-800-000-usd