Köln (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Januar insgesamt freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Die deutlichsten Kursgewinne hätten die europäischen Märkte aufgewiesen. Mit Abstand seien der US-amerikanische Markt sowie die asiatischen Märkte gefolgt. Nebenwerte seien in Europa hinter Standardwerten zurückgeblieben, während sie sich in den USA und in Japan besser entwickelt hätten. Zum Monatsende habe das chinesische Large-Language-Modell R1 von DeepSeek und dessen potenzielle Auswirkung auf die Zukunfts- und Profitabilitätsaussichten insbesondere der US-amerikanischen Technologiewerte für Volatilität gesorgt. ...

